АБФФ утвердила формат второй лиги. 22 команды будут разделены на две группы по территориальному признаку

Источник материала: Tribuna.com

АБФФ утвердила формат и состав участников чемпионата Беларуси-2020 во второй лиге.

Группа «А»: «Барановичи», «Динамо-1960» (Брест), «Ивацевичи», «Кронон» (Столбцы), БГУ (Минск), «ДЮСШ-3-Стэнлес» (Пинск), «Молодечно-2018», «Чайка» (г.п.Зельва), «Першы рэгiён» (Малорита), «Островец», «Мелиоратор» (Житковичи).

Группа «Б»: «Днепр» (Могилев), «Осиповичи», «СМИавтотранс» (Смолевичи), «Виктория» (Марьина Горка), «Полоцк-2019», «Бумпром» (Гомель), «Жлобин», «Шахтер» (Петриков), «Энергетик»-БГАТУ (Минск), «Днепр» (Рогачев), «Горки».

Турнир пройдет в два этапа (групповой и финальный этапы) с участием 22 команд.

Групповой этап:

На групповом этапе команды делятся по территориальному признаку на два дивизиона (группы «А» и «Б») по 11 команд в каждом, где проводят матчи по принципу «каждый с каждым» в два круга — на своем поле и поле соперника.

Финальный этап:

Команды группы «А», занявшие места с первого по третье по итогам группового этапа, играют с командами группы «Б», занявшими места с первого по третье по итогам группового этапа, по принципу «каждый с каждым» в два круга — на своем поле и поле соперника, где разыгрывают итоговые места с первого по шестое. При этом, набранные очки на групповом этапе в играх между данными командами сохраняются на финальном этапе.

Команды групп «А» и «Б», занявшие места с четвертого и ниже по итогам группового этапа, играют между собой по два стыковых матча (на своем поле и поле соперника) по схеме А4 — Б4; А5 — Б5 и т.д., где определяют итоговые места в турнирной таблице с седьмого и ниже.

Две лучшие команды второй лиги получат путевки в Д2, третья команда сыграет в стыковых матчах с худшей командой первой лиги.