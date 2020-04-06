ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

АБФФ утвердила формат второй лиги. 22 команды будут разделены на две группы по территориальному признаку

06.04.2020 20:40 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tribuna.com

АБФФ утвердила формат и состав участников чемпионата Беларуси-2020 во второй лиге.

Группа «А»: «Барановичи», «Динамо-1960» (Брест), «Ивацевичи», «Кронон» (Столбцы), БГУ (Минск), «ДЮСШ-3-Стэнлес» (Пинск), «Молодечно-2018», «Чайка» (г.п.Зельва), «Першы рэгiён» (Малорита), «Островец», «Мелиоратор» (Житковичи).

Группа «Б»: «Днепр» (Могилев), «Осиповичи», «СМИавтотранс» (Смолевичи), «Виктория» (Марьина Горка), «Полоцк-2019», «Бумпром» (Гомель), «Жлобин», «Шахтер» (Петриков), «Энергетик»-БГАТУ (Минск), «Днепр» (Рогачев), «Горки».

Турнир пройдет в два этапа (групповой и финальный этапы) с участием 22 команд.

Групповой этап:

На групповом этапе команды делятся по территориальному признаку на два дивизиона (группы «А» и «Б») по 11 команд в каждом, где проводят матчи по принципу «каждый с каждым» в два круга — на своем поле и поле соперника.

Финальный этап:

Команды группы «А», занявшие места с первого по третье по итогам группового этапа, играют с командами группы «Б», занявшими места с первого по третье по итогам группового этапа, по принципу «каждый с каждым» в два круга — на своем поле и поле соперника, где разыгрывают итоговые места с первого по шестое. При этом, набранные очки на групповом этапе в играх между данными командами сохраняются на финальном этапе.

Команды групп «А» и «Б», занявшие места с четвертого и ниже по итогам группового этапа, играют между собой по два стыковых матча (на своем поле и поле соперника) по схеме А4 — Б4; А5 — Б5 и т.д., где определяют итоговые места в турнирной таблице с седьмого и ниже.

Две лучшие команды второй лиги получат путевки в Д2, третья команда сыграет в стыковых матчах с худшей командой первой лиги.

 
Теги: Брест, Гомель
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
АБФФ утвердила формат и состав участников чемпионата Беларуси-2020 во второй лиге.
 
Новости дня
Новости спорта
 
Николай Ходасевич: «Альшевский и Драгун говорят, что в команде нет конфликта. Вы в это верите? Я не верю»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Спорта

Свежие газеты

05.04.2020
Mir24.TV Belarus
Новости Докшицы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Горецкий вестник
06.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Новости Спорта)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика