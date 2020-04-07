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Агент Новиков: «Кто мог бы заиграть в РПЛ? Кики, Дуарте, Кисляк. Еще Бахар, Чиди, Плотников и Савицкий»

07.04.2020 15:26 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Агент Сергей Новиков поделился мнением о том, кто из футболистов чемпионата Беларуси мог бы заиграть в РПЛ.

— Можете назвать нескольких футболистов, которые уже сейчас смогли бы заиграть в РПЛ?

— Прежде всего нужно обратить внимание на игроков брестского «Динамо». Есть очень интересные легионеры, которые могли бы пригодится крепким середнякам РПЛ. Например, камерунский защитник Кики Габи. Дениш Дуарте — мощный, высокий, с хорошим первым пасом и дальним ударом. Сергей Кисляк.

— Ему же уже 32 года.

— Пусть он и возрастной футболист, но поиграл в РПЛ, очень требователен к себе, держит уровень. Кто еще? Нигериец Чиди Осучукву из «Руха» — очень прилично смотрится в полузащите, с шикарным первым пасом. Способен вести игру, у него реально сильные индивидуальные качества.

Однозначно стоит выделить Ивана Бахара из минского «Динамо». Знаю, что у него уже были предложения из России. Вратарь Максим Плотников, который сейчас в минском «Динамо». Полузащитник Бреста Павел Савицкий уже сейчас готов приехать и заиграть в России. Показателен пример Джоэля Фамейе, который заиграл в «Оренбурге» после брестского «Динамо», – сказал Новиков.

Кто победит в первом матче 1/2 финала Кубка: Брест за 2.42 или Солигорск за 3.48?

 
Теги: Брест
 
 
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Агент Сергей Новиков поделился мнением о том, кто из футболистов чемпионата Беларуси мог бы заиграть в РПЛ.
 
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