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Агент Новиков: «Кто мог бы заиграть в РПЛ? Кики, Дуарте, Кисляк. Еще Бахар, Чиди, Плотников и Савицкий»
07.04.2020 15:26 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Агент Сергей Новиков поделился мнением о том, кто из футболистов чемпионата Беларуси мог бы заиграть в РПЛ.
— Можете назвать нескольких футболистов, которые уже сейчас смогли бы заиграть в РПЛ?
— Прежде всего нужно обратить внимание на игроков брестского «Динамо». Есть очень интересные легионеры, которые могли бы пригодится крепким середнякам РПЛ. Например, камерунский защитник Кики Габи. Дениш Дуарте — мощный, высокий, с хорошим первым пасом и дальним ударом. Сергей Кисляк.
— Ему же уже 32 года.
— Пусть он и возрастной футболист, но поиграл в РПЛ, очень требователен к себе, держит уровень. Кто еще? Нигериец
Однозначно стоит выделить Ивана Бахара из
Кто победит в первом матче 1/2 финала Кубка: Брест за 2.42 или Солигорск за 3.48?
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Агент Новиков: «Кто мог бы заиграть в РПЛ? Кики, Дуарте, Кисляк. Еще Бахар, Чиди, Плотников и Савицкий»
Агент Сергей Новиков поделился мнением о том, кто из футболистов чемпионата Беларуси мог бы заиграть в РПЛ.
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