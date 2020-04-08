|
9 апреля в инстаграме Tribuna.com пройдет стрим с Кутузовым
08.04.2020 17:04 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
9 апреля в
Вопросы Кутузову можно оставлять в комментариях в данной новости. Самые интересные и актуальные вопросы будут заданы во время прямого эфира.
Начало стрима в 17.00.
Подпиишсь на лучший
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
9 апреля в инстаграме Tribuna.com пройдет стрим с бывшим форвардом сборной Беларуси Виталием Кутузовым.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)