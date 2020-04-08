9 апреля в инстаграме Tribuna.com пройдет стрим с Кутузовым

Источник материала: Tribuna.com

9 апреля в инстаграме Tribuna.com пройдет стрим с бывшим форвардом сборной Беларуси Виталием Кутузовым.

Вопросы Кутузову можно оставлять в комментариях в данной новости. Самые интересные и актуальные вопросы будут заданы во время прямого эфира.

Начало стрима в 17.00.

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