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9 апреля в инстаграме Tribuna.com пройдет стрим с Кутузовым

08.04.2020 17:04 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

9 апреля в инстаграме Tribuna.com пройдет стрим с бывшим форвардом сборной Беларуси Виталием Кутузовым.

Вопросы Кутузову можно оставлять в комментариях в данной новости. Самые интересные и актуальные вопросы будут заданы во время прямого эфира.

Начало стрима в 17.00.

Подпиишсь на лучший инстаграм Tribuna.com, чтобы не пропустить стрим.

 
 
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9 апреля в инстаграме Tribuna.com пройдет стрим с бывшим форвардом сборной Беларуси Виталием Кутузовым.
 
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Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
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Вороновская газета
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Lida.Info
Единство
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