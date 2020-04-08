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Объем ставок на белорусский спорт вырос на 232 процента, количество ставок – на 187 процентов

08.04.2020 18:45 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Количество ставок на белорусский спорт в марте 2020 года по сравнению с мартом 2019-го выросло на 187 процентов. При этом объем ставок увеличился на 232 процента.

Интерес к футбольной высшей лиге в первый месяц весны не уступает показателям топовых европейских чемпионатов до перерыва. Белорусский футбол в марте опередил по интересу январскую бундеслигу Германии в 2,2 раза и французскую Лигу 1 в 1,5 раза, уступив всего 4% испанской «примере» и 5% итальянской серии «А». Первое место за премьер-лигой Англии.

Объем ставок на плей-офф «Париматч-Экстралиги» вырос в 3,62 раза по сравнению с мартом 2019 года.

Гандбольная «Париматч-Суперлига» стала самым популярным клубным турниром по количеству сделанных ставок, опередив СЕХА-лигу и Лигу чемпионов. А встреча СКА и БГК имени Мешкова (32:40) 28 марта, заняла третье место по количеству ставок и интересу игроков после финального матча Евро-2020 между командами Испании и Хорватии (22:20) и полуфинальной встречи Норвегии и Хорватии (28:29).

Объем ставок на белорусский спорт вырос на 232 процента, количество ставок – на 187 процентов

 
 
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Количество ставок на белорусский спорт в марте 2020 года по сравнению с мартом 2019-го выросло на 187 процентов.
 
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