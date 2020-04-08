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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Олимпийская квалификация в Токио приостановлена до 1 декабря Олимпийская квалификация в Токио приостановлена до 1 декабря - это решение МОК. Результаты, которые были показаны до начала зимы, не будут учитываться для отбора на...

Олимпийская квалификация в Токио приостановлена до 1 декабря - это решение МОК. Результаты, которые были показаны до начала зимы, не будут учитываться для отбора на Игры и в мировых рейтингах. Однако данные будут регистрироваться в статистических целях. Результаты спортсменов, которые уже выполнили нормативы на главный старт четырехлетия, останутся в силе. Кстати, 57 процентов лицензий в Токио уже разыграны. Их обладатели могут не волноваться - билет в Японию в следующем году за ними забронирован. Меньше половины пропусков еще предстоит разыграть. Отбор на Игры завершится 29 июня 2021 года.