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IFAB внес изменения в правила игры рукой и офсайда

09.04.2020 08:28 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) объявил о внесении изменений и уточнений в некоторые правила игры.

В частности, IFAB уточнил пункт об игре рукой, подчеркнув, что граница между плечом и рукой при определении нарушения проходит по линии подмышки.


Фото: IFAB

Также теперь случайное попадание мяча в руку атакующего игрока считается нарушением лишь в том случае, если происходит «сразу» перед голом или голевым моментом.

Уточнен пункт о работе ВАР: в правилах прояснили, что видеоассистенты арбитра могут давать главному судье советы о решении, но окончательный вердикт остается за ним.

Произошла корректировка правила офсайда. Теперь, если игрок защищающейся стороны намеренно сыграл рукой, в результате чего мяч оказался у соперника, футболист атакующей команды более не считается находящимся в офсайде.

 
 
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Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) объявил о внесении изменений и уточнений в некоторые правила игры.
 
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