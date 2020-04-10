|
Эксклюзивное интервью Олега Дулуба - во вторник в проекте "Спорт-кадр" на "Беларусь 5"
10.04.2020 19:48 — Новости Спорта | БT
Источник материала: БTБАТЭ все равно наберет ход. Брестское "Динамо" и "Шахтер" тоже перестанут буксовать. Бывший главный тренер борисовчан Олег Дулуб дал эксклюзивное интервью Агентству теленовостей. Он сомневается, что трансляции матчей Высшей лиги увеличат шансы наших игроков уехать за рубеж, но в том, что белорусский чемпионат сейчас единственный в Европе, видит большую возможность.
Интервью с Олегом Дулубом смотрите во вторник в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
БАТЭ все равно наберет ход. Брестское "Динамо" и "Шахтер" тоже перестанут буксовать. Бывший главный тренер борисовчан Олег Дулуб дал эксклюзивное интервью...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)