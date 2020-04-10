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Эксклюзивное интервью Олега Дулуба - во вторник в проекте "Спорт-кадр" на "Беларусь 5"

10.04.2020 19:48 — Новости Спорта | БT  
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Источник материала: БT

БАТЭ все равно наберет ход. Брестское "Динамо" и "Шахтер" тоже перестанут буксовать. Бывший главный тренер борисовчан Олег Дулуб дал эксклюзивное интервью Агентству теленовостей. Он сомневается, что трансляции матчей Высшей лиги увеличат шансы наших игроков уехать за рубеж, но в том, что белорусский чемпионат сейчас единственный в Европе, видит большую возможность.
Интервью с Олегом Дулубом смотрите во вторник в проекте "Спорт-кадр" на "Беларусь 5". 

 
Теги: Новости
 
 
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БАТЭ все равно наберет ход. Брестское "Динамо" и "Шахтер" тоже перестанут буксовать. Бывший главный тренер борисовчан Олег Дулуб дал эксклюзивное интервью...
 
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