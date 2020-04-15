Источник материала: Tribuna.com

Полузащитником «Энергетика»-БГУ Жасуром Яхшибоевым интересуется клуб польской Экстракласы «Ракув» из Ченстоховы.

Об этом со ссылкой на журналиста TVP Sport Кристиана Юзьвяка сообщил популярный польский портал Weszlo.com.

Цена трансфера узбекского полузащитника, согласно Transfermarkt, составляет минимум 300 тысяч евро.

Яхшибоев — игрок ташкентского клуба «Пахтакор», на правах аренды выступающий за минский «Энергетик-БГУ».

В сезоне-2018/19 «Ракув» занял 1-е место в польской первой лиге, получив право выступать в Экстракласе.

В текущем сезоне чемпионата Беларуси Яхшибоев забил три гола в четырех матчах и сделал одну голевую передачу. Статистику 22-летнего хавбека смотрите здесь .