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Павлов о финансовом положении «Слуцка»: «Вроде наладится все. На следующей неделе будет информация»
18.04.2020 06:06 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Главный тренер «Слуцка» Виталий Павлов после матча с
– Есть какие-то новости по клубным делам, по финансированию?
– Больше, наверное, в понедельник буду знать какую-то информацию. Вроде, я так думаю, что наладится все, – сказал Павлов в эфире
– Пока ничего не могу сказать, но думаю, в понедельник-вторник будет информация какая-то. Но вроде все в лучшую сторону должно прерваться. Я так думаю. Пока нас не собирается никто бросать, но как это все будет выглядеть, наверное, на следующей неделе появится информация, – добавил тренер на пресс-конференции, сообщает
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