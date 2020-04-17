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Павлов о финансовом положении «Слуцка»: «Вроде наладится все. На следующей неделе будет информация»

18.04.2020 06:06 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер «Слуцка» Виталий Павлов после матча с «Шахтером» (2:1) рассказал о том, что есть подвижки по улучшению финансового состояния команды, которая испытывает трудности после ареста руководителя главного предприятия-спонсора клуба – «Слуцкого сахарорафинадного комбината».

– Есть какие-то новости по клубным делам, по финансированию?

– Больше, наверное, в понедельник буду знать какую-то информацию. Вроде, я так думаю, что наладится все, – сказал Павлов в эфире «Беларусь 5».

– Пока ничего не могу сказать, но думаю, в понедельник-вторник будет информация какая-то. Но вроде все в лучшую сторону должно прерваться. Я так думаю. Пока нас не собирается никто бросать, но как это все будет выглядеть, наверное, на следующей неделе появится информация, – добавил тренер на пресс-конференции, сообщает pressball.by.

 
 
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Главный тренер «Слуцка» Виталий Павлов после матча с «Шахтером» (2:1) рассказал о том, что есть подвижки по улучшению финансового состояния команды, которая...
 
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