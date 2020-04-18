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«Рух» – «Минск». Брестчане покажут матч с использованием технологии 360-градусной съемки
18.04.2020 15:22 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
«Рух» в домашнем матче против «Минска» впервые в истории белорусского спорта организует трансляцию матча с использованием технологии 360-градусной съемки.
Трансляция будет организована на официальном
«Нам посчастливилось жить в век высоких технологий. Имидж современного футбольного клуба так же, как и любой компании, строится на использовании инноваций. Сейчас к белорусскому футболу приковано внимание всего мира.
«Рух» уже обзавелся болельщиками из Бразилии, Англии, Шотландии и других стран. Мы понимаем, насколько важно сегодня дать каждому болельщику клуба возможность смотреть наши матчи онлайн и чувствовать свое единство с командой», – сказал спортивный директор «Руха» Сергей Присяжнюк.
Ранее о показе матча с использованием технологии 360-градусной съемки сообщал БАТЭ. Эту технологию борисовчане задействуют на игре против «Торпедо-БелАЗ», которая начнется в 20.00.
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«Рух» в домашнем матче против «Минска» впервые в истории белорусского спорта организует трансляцию матча с использованием технологии 360-градусной съемки.
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