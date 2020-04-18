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«Рух» – «Минск». Брестчане покажут матч с использованием технологии 360-градусной съемки

18.04.2020 15:22 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

 «Рух» в домашнем матче против «Минска» впервые в истории белорусского спорта организует трансляцию матча с использованием технологии 360-градусной съемки.

Трансляция будет организована на официальном Youtube-канале «Руха». Начало – в 16.00.

«Нам посчастливилось жить в век высоких технологий. Имидж современного футбольного клуба так же, как и любой компании, строится на использовании инноваций. Сейчас к белорусскому футболу приковано внимание всего мира.

«Рух» уже обзавелся болельщиками из Бразилии, Англии, Шотландии и других стран. Мы понимаем, насколько важно сегодня дать каждому болельщику клуба возможность смотреть наши матчи онлайн и чувствовать свое единство с командой», – сказал спортивный директор «Руха» Сергей Присяжнюк.

Ранее о показе матча с использованием технологии 360-градусной съемки сообщал БАТЭ. Эту технологию борисовчане задействуют на игре против «Торпедо-БелАЗ», которая начнется в 20.00.

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Теги: Минск
 
 
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 «Рух» в домашнем матче против «Минска» впервые в истории белорусского спорта организует трансляцию матча с использованием технологии 360-градусной съемки.
 
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