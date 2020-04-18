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Мартинович о пенальти: «Судья говорит: «Может быть, была рука у Комаровского, может быть, не было руки»
18.04.2020 17:02 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Главный тренер
- Что скажете про игру?
– Да что сказать про игру? Хорошая игра в исполнении блин нашей команды. Просто не хочется говорить в принципе, но непонятные решения принимаются во время матча, которые, я считаю, влияют на исход встречи.
- Вы имеете в виду пенальти?
– Ну пенальти, да. Судья говорит: «Может быть, была рука, может быть, не было руки» (у Дмитрия Комаровского – Tribuna.com). У него нет четкой позиции, за что он поставил пенальти.
- Сегодня много было изменения в стартовом составе. С чем они связаны?
– Ротация. Нужна ротация, потому что достаточно в плотный график мы попали: игры через три на четвертый практически три недели подряд. Видна накопившаяся усталость исполнителей, поэтому нужна была ротация.
- Довольны молодыми футболистами, которые перешли из
– Абсолютно доволен. И Малькевичем, и Василевичем. Молодцы ребята, здорово действовали, хотя только вклинились в наш коллектив. Я очень доволен ими, – сказал Мартинович в эфире «
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Мартинович о пенальти: «Судья говорит: «Может быть, была рука у Комаровского, может быть, не было руки»
Главный тренер «Славии» Михаил Мартинович подвел итог матча против «Ислочи» (1:2) и раскритиковал действия главного арбитра встречи Дениса Щербакова.
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