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Евгений Хачериди: «Судья матча против «Витебска» – позор белорусского футбола»

20.04.2020 17:57 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Украинский защитник брестского «Динамо» Евгений Хачериди прокомментировал матч чемпионата Беларуси против «Витебска» (0:1).

На 85-й минуте игры 32-летний украинец получил красную карточку, а арбитр Сергей Чистов назначил в ворота «Динамо» пенальти, после которого команда из Бреста уступила со счетом 0:1.

«О случившемся даже нечего говорить. Кто видел матч, тот поймет, что происходило на поле. С начала второго тайма арбитр начал нашу команду жестко «убивать». Я немало поиграл, в чемпионате Украины видел всякое, даже в матчах дерби киевского «Динамо» и «Шахтера» такого беспредела не видел. Но бог судья этому рефери.

Арбитр чудил постоянно. Как можно пять раз футболиста заставлять перебрасывать аут?! В Беларуси есть квалифицированные судьи, прошлый наш матч обслуживали профессионалы. А этот… Если бы я был во главе судейского корпуса Федерации футбола Беларуси, выгнал бы его без промедлений.

Несколько матчей назад, представьте, этот судья назначил пять пенальти в одном матче! Его отстранили. Сейчас опять вернули. Все видели и понимали, что происходит. Вторую желтую карточку несправедливо предъявил нашему защитнику Кики. Он в метре от игрока шел в подкате с рукой, там убрать ее было невозможно. Этот судья – позор белорусского футбола», – заявил Хачериди.

Напомним, матч обслуживала бригада Сергея Чистова.

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В 2020 году брестское «Динамо» выиграет чемпионат и Кубок Беларуси – кэф 6.50!

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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Украинский защитник брестского «Динамо» Евгений Хачериди прокомментировал матч чемпионата Беларуси против «Витебска» (0:1).
 
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