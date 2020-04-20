ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Вадим Скрипченко: «Удивительно, до чего безответственно поступил Хачериди»

20.04.2020 20:28 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tribuna.com

Белорусский специалист Вадим Скрипченко в беседе с корреспондентом «Прессбола» отметил безответственность защитника брестского «Динамо» Евгения Хачериди в матче против «Витебска».

«Удивительно, до чего безответственно поступил защитник. «Динамо» играет вдесятером, до финального свистка остается дотерпеть пять минут — по тому, как складывался сюжет встречи, ничья выглядела достойным итогом. Вратарь завладел мячом, футболисты мысленно уже перестроились: динамовцы на атаку, витебляне — на защиту. И вдруг Хачериди пинает ногой Диего. Зачем?

Все очевидно: за целенаправленный удар соперника вне игровой ситуации красная карточка и пенальти. Дальнейшими же деяниями Хачериди только усугубил свое положение: за оскорбления и попытку ударить судью дисциплинарный комитет по голове не погладит», – сказал Скрипченко.

Брест не намерен расставаться с Хачериди, но в Витебске украинца усмиряли Карамушка и Хомутовский

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусский специалист Вадим Скрипченко в беседе с корреспондентом «Прессбола» отметил безответственность защитника брестского «Динамо» Евгения Хачериди в...
 
Новости дня
Новости спорта
 
Представитель департамента судейства АБФФ об удалении Кики: «Когда бросаешься под мяч, убирай руки, делай так, чтобы они были в естественном положении»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Спорта

Свежие газеты

19.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Горецкий вестник
20.04.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Новости Спорта)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика