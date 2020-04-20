Вадим Скрипченко: «Удивительно, до чего безответственно поступил Хачериди»

Источник материала: Tribuna.com

Белорусский специалист Вадим Скрипченко в беседе с корреспондентом «Прессбола» отметил безответственность защитника брестского «Динамо» Евгения Хачериди в матче против «Витебска».

«Удивительно, до чего безответственно поступил защитник. «Динамо» играет вдесятером, до финального свистка остается дотерпеть пять минут — по тому, как складывался сюжет встречи, ничья выглядела достойным итогом. Вратарь завладел мячом, футболисты мысленно уже перестроились: динамовцы на атаку, витебляне — на защиту. И вдруг Хачериди пинает ногой Диего. Зачем?

Все очевидно: за целенаправленный удар соперника вне игровой ситуации красная карточка и пенальти. Дальнейшими же деяниями Хачериди только усугубил свое положение: за оскорбления и попытку ударить судью дисциплинарный комитет по голове не погладит», – сказал Скрипченко.

Брест не намерен расставаться с Хачериди, но в Витебске украинца усмиряли Карамушка и Хомутовский