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Вадим Скрипченко: «Удивительно, до чего безответственно поступил Хачериди»
20.04.2020 20:28 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Белорусский специалист Вадим Скрипченко в беседе с корреспондентом
«Удивительно, до чего безответственно поступил защитник. «Динамо» играет вдесятером, до финального свистка остается дотерпеть пять минут — по тому, как складывался сюжет встречи, ничья выглядела достойным итогом. Вратарь завладел мячом, футболисты мысленно уже перестроились: динамовцы на атаку, витебляне — на защиту. И вдруг Хачериди пинает ногой Диего. Зачем?
Все очевидно: за целенаправленный удар соперника вне игровой ситуации красная карточка и пенальти. Дальнейшими же деяниями Хачериди только усугубил свое положение: за оскорбления и попытку ударить судью дисциплинарный комитет по голове не погладит», – сказал Скрипченко.
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Белорусский специалист Вадим Скрипченко в беседе с корреспондентом «Прессбола» отметил безответственность защитника брестского «Динамо» Евгения Хачериди в...
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