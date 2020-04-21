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Василий Сарычев: «Огорчился бы расторжению контракта с Хачериди. Он успокоил защиту. Неспешно, вразвалку, но везде успевает длинными своими ногами»

21.04.2020 13:38 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Журналист Василий Сарычев поделился мнением о возможном расторжении контракта Евгения Хачереди с брестским «Динамо».

«По Хачериди. Расторжению контракта я бы не удивился, но огорчился и вот почему.

Не с потолка предположу, что сильно завышенный трансфер мог стать причиной анонсированного без объяснений декабрьского увольнения спортивного директора Сергея Ковальчука, в последний момент замененного внезапной ссылкой в штрафбат.

Контракт с Хачериди, насколько знаю, хотели тогда аннулировать, но что написано пером... И коль так, с учетом еще и пандемии, именно сейчас был самый момент, чтобы такой пинок осуществить. Судя по вбросу, ногу уже занесли, но что-то опять помешало. В неустойке ли дело или сложной системе противовесов, но самый дорогой игрок чемпионата остается в команде.

Почему сожалел бы о его уходе? По игре. Может, смотрим разный футбол с авторами комментов, что пишут про «деревянный» и «ничего не показывает». Как по мне – показывает, и главное, что сделал, – успокоил защиту. Неспешно, вразвалку, но везде успевает длинными своими ногами, закрыл второй этаж, подсказывает – и к нему прислушиваются.

А по горячности... Не знаю, какой Хачериди в быту, да оно и без разницы. Важнее, что на поле, а здесь, случается, клинит. В неигровых моментах, при спокойствии, что удивительно, в игровых. В Брест он пришел сформировавшимся, со своими издержками и темпераментом. К кому-то с годами приходит мудрость, а иногда годы приходят в одиночку. Клуб знал полное реноме, понимал кого приглашает – следовало подумать, как такие вспышки купировать. Натренировать, не знаю, Нойока виснуть на плечах. Соперники в курсе и – хитрость сестра футбола – будут особенность использовать, давить на мозоль.

Что до его опубликованного на сайте обещания «впредь быть максимально сдержанным и не повторять таких ошибок» – особенно улыбнуло это книжное «впредь». Как и «признаться, удивлен», «считаю долгом принести извинения» и далее, далее. Пользуй, Евгений, великоречивую лексику, вложенную пресс-службой в уста, и шокированные судьи будут приседать в реверансах и высвистывать менуэт», – написал Сарычев в своем Facebook.

Пресс-служба «Динамо» Брест: «Контракт с Хачериди расторгаться не будет»

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Теги: Брест
 
 
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Журналист Василий Сарычев поделился мнением о возможном расторжении контракта Евгения Хачереди с брестским «Динамо».
 
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