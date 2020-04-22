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Андрей Толмач: «Мы на пороге перемен. Задачи перед клубом стоят самые высокие, постараемся вернуться на лидерские позиции»
22.04.2020 17:10 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Генеральный директор минского
«Мы на пороге перемен и надеюсь, что все они будут положительными. Хочу от себя лично еще раз поблагодарить
Но жизнь продолжается, и я рад, что сегодня мы можем объявить нового главного тренера — Кучука Леонида Станиславовича. Это весьма опытный и профессиональный тренер, мы возлагаем на него большие надежды. Задачи перед клубом стоят самые высокие, постараемся вернуться на лидерские позиции.
Минское «Динамо» — не чужой клуб для
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Андрей Толмач: «Мы на пороге перемен. Задачи перед клубом стоят самые высокие, постараемся вернуться на лидерские позиции»
Генеральный директор минского «Динамо» Андрей Толмач рассказал о целях команды на сезон.
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