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Андрей Толмач: «Мы на пороге перемен. Задачи перед клубом стоят самые высокие, постараемся вернуться на лидерские позиции»

22.04.2020 17:10 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Генеральный директор минского «Динамо» Андрей Толмач рассказал о целях команды на сезон.

«Мы на пороге перемен и надеюсь, что все они будут положительными. Хочу от себя лично еще раз поблагодарить Сергея Гуренко и его тренерский штаб. В прошлом году они приняли команду в очень тяжелое время, достигли определенных результатов, которые до сих пор позволяют нам претендовать на попадание в еврокубки. Работу они выполняли честно и профессионально, а потому желаю им удачи и дальнейших успехов.

Но жизнь продолжается, и я рад, что сегодня мы можем объявить нового главного тренера — Кучука Леонида Станиславовича. Это весьма опытный и профессиональный тренер, мы возлагаем на него большие надежды. Задачи перед клубом стоят самые высокие, постараемся вернуться на лидерские позиции.

Минское «Динамо» — не чужой клуб для Леонида Кучука, он был в составе команды с 1979 года, провел определенное время в дублирующем составе. Добавлю только одно: добро пожаловать, Леонид Станиславович, желаю достигнуть наибольших высот в «Динамо» Минск», – сказал Толмач.

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Теги: Минск
 
 
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Генеральный директор минского «Динамо» Андрей Толмач рассказал о целях команды на сезон.
 
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