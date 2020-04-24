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«Смолевичи» – «Динамо» Минск. Леонид Кучук отсутствует на скамейке минчан. Тренер не успел оформить все необходимые документы
24.04.2020 18:02 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Новый главный тренер минского «Динамо» Леонид Кучук отсутствует на скамейке запасных минчан.
Как сообщил комментатор «Беларусь 5» Дмитрий Герчиков, тренер не успел оформить все необходимые документы.
Напомним, Кучук не проводил первую тренировку из-за
Отметим, что 22 апреля состоялась
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«Смолевичи» – «Динамо» Минск. Леонид Кучук отсутствует на скамейке минчан. Тренер не успел оформить все необходимые документы
Новый главный тренер минского «Динамо» Леонид Кучук отсутствует на скамейке запасных минчан.
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