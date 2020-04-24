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«Смолевичи» – «Динамо» Минск. Леонид Кучук отсутствует на скамейке минчан. Тренер не успел оформить все необходимые документы

24.04.2020 18:02 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Новый главный тренер минского «Динамо» Леонид Кучук отсутствует на скамейке запасных минчан.

Как сообщил комментатор «Беларусь 5» Дмитрий Герчиков, тренер не успел оформить все необходимые документы.

Напомним, Кучук не проводил первую тренировку из-за карантина.

Отметим, что 22 апреля состоялась презентация Кучука, на которой присутствовали футболисты команды.

 
 
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Новый главный тренер минского «Динамо» Леонид Кучук отсутствует на скамейке запасных минчан.
 
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