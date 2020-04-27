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БАТЭ и «Смолевичи» владеют мячом более 60 процентов игрового времени, у «Городеи» всего 37 процентов
27.04.2020 14:28 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
После шести туров чемпионата Беларуси БАТЭ и «Смолевичи» оказались среди лидеров по владению мячом.
Так, борисовчане владеют мячом 64% игрового времени. На втором месте «Смолевичи» – 62.7%, на третьем –
Следом расположились: «Динамо» Минск – 56.1%; «Динамо» Брест – 55.0%; «Белшина» – 52.5%; «Ислочь» – 49.7%; «Славия» – 49.6%; «Энергетик-БГУ» – 46.9%; «Рух» Брест – 46.5%; «Слуцк» – 46.2%;
Худшие по владению мячом – «Витебск» (42.9%),
Что касается точности передач, то лидерами являются БАТЭ (84%), «Смолевичи» (84%), «Шахтер» (81%), «Динамо»
Худшие по этому показателю – «Городея» (73%), «Неман» (73%), «Славия» (73%), «Энергетик-БГУ» (73%), «Минск» (73%) и «Слуцк» (71%).
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БАТЭ и «Смолевичи» владеют мячом более 60 процентов игрового времени, у «Городеи» всего 37 процентов
После шести туров чемпионата Беларуси БАТЭ и «Смолевичи» оказались среди лидеров по владению мячом.
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