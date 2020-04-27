БАТЭ и «Смолевичи» владеют мячом более 60 процентов игрового времени, у «Городеи» всего 37 процентов

Источник материала: Tribuna.com

После шести туров чемпионата Беларуси БАТЭ и «Смолевичи» оказались среди лидеров по владению мячом.

Так, борисовчане владеют мячом 64% игрового времени. На втором месте «Смолевичи» – 62.7%, на третьем – (59.6%).

Следом расположились: «Динамо» Минск – 56.1%; «Динамо» Брест – 55.0%; «Белшина» – 52.5%; «Ислочь» – 49.7%; «Славия» – 49.6%; «Энергетик-БГУ» – 46.9%; «Рух» Брест – 46.5%; «Слуцк» – 46.2%; – 45.3%; – 43.0%.

Худшие по владению мячом – «Витебск» (42.9%), (41.9%) и «Городея» (36.6%).

Что касается точности передач, то лидерами являются БАТЭ (84%), «Смолевичи» (84%), «Шахтер» (81%), «Динамо» (81%) и минское «Динамо» (80%).

Худшие по этому показателю – «Городея» (73%), «Неман» (73%), «Славия» (73%), «Энергетик-БГУ» (73%), «Минск» (73%) и «Слуцк» (71%).

Данные предоставлены компанией Instat.

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