«Энергетик-БГУ» и «Смолевичи» 1 мая сыграют в Борисове. Соперники обменялись ролями хозяев и гостей

Источник материала: Tribuna.com

Матч 7-го тура чемпионата Беларуси-2020 между «Энергетиком»-БГУ и «Смолевичами» пройдет 1 мая в Борисове. Соперники обменялись ролями хозяев и гостей, сообщает «Прессбол» .

Таким образом, это будет домашняя игра для «Смолевичей», а встреча 22-го тура — для «Энергетика»-БГУ.

Поединок, намеченный на 1 мая, состоится на борисовском городском стадионе и стартует в 16.00.

Отметим, что изначально «Энергетик-БГУ» анонсировал матч на стадионе РЦОР-БГУ с искусственным покрытием. Напомним, с 1 мая все команды должны проводить матчи на натуральных полях.