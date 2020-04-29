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«Энергетик-БГУ» и «Смолевичи» 1 мая сыграют в Борисове. Соперники обменялись ролями хозяев и гостей
29.04.2020 13:50 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Матч 7-го тура чемпионата Беларуси-2020 между «Энергетиком»-БГУ и «Смолевичами» пройдет 1 мая в Борисове. Соперники обменялись ролями хозяев и гостей, сообщает
Таким образом, это будет домашняя игра для «Смолевичей», а встреча 22-го тура — для «Энергетика»-БГУ.
Поединок, намеченный на 1 мая, состоится на борисовском городском стадионе и стартует в 16.00.
Отметим, что изначально «Энергетик-БГУ» анонсировал матч на стадионе РЦОР-БГУ с искусственным покрытием. Напомним, с 1 мая все команды должны проводить матчи на натуральных полях.
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Матч 7-го тура чемпионата Беларуси-2020 между «Энергетиком»-БГУ и «Смолевичами» пройдет 1 мая в Борисове.
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