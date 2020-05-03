Сергей Ясинский: «После такой игры в душе горечь. Она от того, что упустили заслуженную победу над «Славией»

Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер прокомментировал поражение от «Славии» (2:3) в рамках седьмого тура чемпионата Беларуси, передает корреспондент .com.

Отметим, что команда вела в счете 2:1, однако в концовке упустила победу.

– После такой игры в душе горечь. Она от того, что упустили, на мой взгляд, заслуженную победу. Причем сами. В два раза хуже настроение в связи с тем, что в этом есть огромная моя вина. После второго забитого гола и вообще после перерыва «Славия» ничего особенного не создавала. Редко подходила к нашим воротам. Ясно было, что единственная их надежда – это стандарт. Нужен был просто еще один высокий футболист в своей штрафной, который при стандарте спокойно отгрузил бы мяч головой. Пока я выбирал кого из защитников выпустить, к сожалению, мы как раз со стандарта и пропустили. А после этого еще простая потеря концентрации, которая закончилась пенальти… Тут уже менять и выпускать центрального защитника не было необходимости. Потеря концентрации у нас закончилась поражением. С одной стороны поражение несправедливо, но соперник забил 3 гола, значит, выиграл. А то, что у нас произошло, почему мы так легко и просто разрешаем бить по воротам с одиннадцатиметровой точки… Это повод для особого разбирательства.

– Строили ли тактику с учетом того, что «Славия» в среду играла в Кубке?

– Нет, мы всегда стараемся, может не всегда получается, играть в давление. По возможности соперника высоко прессинговать. Просто у «Славии» в первом тайме было больше сил. Может, из-за этого соперник немножко получше играл, да и гол забил. Хотя не скажу, что у «Славии» было много моментов. Стопроцентных моментов у них я не припомню. Поэтому пенальти был шикарный подарок для них. Понятно, что потом гости включили режим экономии и сохранения счета. Во втором тайме мы продолжили давление, и оно принесло свои плоды, мы вышли вперед. Но концовка была явно смазана этой игры. За это последует наказание, – сказал Ясинский.

Михаил Мартинович: «Заслуженная победа над «Витебском»

Суперкамбэк «Славии»: на 86-й минуте проигрывали 1:2, Слюсар вышел на замену и дублем принес победу