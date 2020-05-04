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Неймар может обратиться в ФИФА, чтобы ему в контракте прописали отступные. Но «Барселона» не готова платить 180 млн евро

04.05.2020 16:06 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Стало известно, на каких условиях нападающий Неймар может покинуть «ПСЖ».

В его контракте нет опции выкупа этим летом, однако он провел в «ПСЖ» более трех лет. Это значит, что, согласно правилам ФИФА по статусу игроков, он имеет право затребовать расторжения контракта за определенные отступные.

Согласно этому правилу, футболист может обратиться в ФИФА с просьбой о расторжении контракта. В организации изучат ситуацию и в соответствии со сроком контракта, суммой трансфера и зарплатой, оставшейся по контракту, пропишут отступные в одностороннем порядке, которые должен будет выплатить сам игрок или клуб, который хочет его подписать.

Проблема заключается в том, что, по данным Mundo Deportivo, в случае Неймара эта сумма составит около 180 миллионов евро, и не только «Барселона», но и любой другой клуб в нынешней ситуации не в состоянии ее выплатить.

Кроме того, в Каталонии не очень хотели бы прибегать к такому варианту, а бразилец готов запускать этот процесс только в том случае, когда получит от «Барсы» стопроцентную гарантию того, что его выкупят.

При этом прорабатывается и альтернативный вариант – «Барселона» может предложить «ПСЖ» компенсацию и игроков в обмен на Неймара, как в прошлом году. Но пока что ситуация далека от определенной. 

Ранее сообщалось, что Неймар ради перехода в «Барселону» готов отказаться от 50% зарплаты и от 100 миллионов в качестве подъемных выплат от «ПСЖ».

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