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Неймар может обратиться в ФИФА, чтобы ему в контракте прописали отступные. Но «Барселона» не готова платить 180 млн евро
04.05.2020 16:06 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Стало известно, на каких условиях нападающий
В его контракте нет опции выкупа этим летом, однако он провел в «ПСЖ» более трех лет. Это значит, что, согласно правилам
Согласно этому правилу, футболист может обратиться в ФИФА с просьбой о расторжении контракта. В организации изучат ситуацию и в соответствии со сроком контракта, суммой трансфера и зарплатой, оставшейся по контракту, пропишут отступные в одностороннем порядке, которые должен будет выплатить сам игрок или клуб, который хочет его подписать.
Проблема заключается в том, что, по данным Mundo Deportivo, в случае Неймара эта сумма составит около 180 миллионов евро, и не только
Кроме того, в Каталонии не очень хотели бы прибегать к такому варианту, а бразилец готов запускать этот процесс только в том случае, когда получит от «Барсы» стопроцентную гарантию того, что его выкупят.
При этом прорабатывается и альтернативный вариант – «Барселона» может предложить «ПСЖ» компенсацию и игроков в обмен на Неймара, как в прошлом году. Но пока что ситуация далека от определенной.
Ранее сообщалось, что Неймар ради перехода в «Барселону» готов отказаться от 50% зарплаты и от 100 миллионов в качестве подъемных выплат от «ПСЖ».
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Неймар может обратиться в ФИФА, чтобы ему в контракте прописали отступные. Но «Барселона» не готова платить 180 млн евро
Стало известно, на каких условиях нападающий Неймар может покинуть «ПСЖ».
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