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Юрий Вернидуб: «Хочу сказать слова благодарности Головатову. Приятно, что президент «Шахтера» находит время для нас»
06.05.2020 15:28 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Главный тренер «Шахтера» Юрий Вернидуб благодарен председателю клуба Ивану Головатому.
«Хочу сказать слова благодарности президенту клуба Ивану Головатову. То, как он сейчас увлекся футболом. Постоянно на связи, постоянно встречаемся. Приятно, что президент «Шахтера» находит время для нас», — сказал Вернидуб.
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