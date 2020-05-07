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Слободан Симович: «Первым человеком, который меня поздравил с рождением дочки, был Анатолий Капский. Никогда этого не забуду»

07.05.2020 21:24 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Экс-полузащитник минского «Динамо» и БАТЭ Слободан Симович стриме Tribuna.com в Instagram рассказал об отношениях с Анатолием Капским.

- «Динамо» или БАТЭ?

– Я провел 3 года в «Динамо»… Я могу рассуждать с футбольной стороны. Я уважаю болельщиков «Динамо», у меня прекрасные с ними отношения. «Динамо» – это первая команда, где я играл за границей. У меня остались хорошие впечатления навсегда. Когда я переходил в БАТЭ, сказал, что болельщиков «Динамо» я уважаю.

Было пару СМС, в которых меня называли иудой и так далее. Считаю, что это писали ненастоящие болельщики. Настоящие мне писали, что все нормально. Я отдавал себя на 100 процентов.

Когда я играл в БАТЭ, у меня были самые тяжелые два года в жизни – было много проблем в семье, травмы. Жаль, что так получилось в БАТЭ. Все равно благодарен всем.

Мне очень сильно помог Анатолий Капский. Это касается моей травмы и восстановления. Оба клуба внутри меня.

Первым человеком, который меня поздравил с рождением дочки, был Анатолий Капский. Никогда этого не забуду. Буквально через 5 минут после рождения. Еще никто не знал, он позвонил и поздравил. Это показывает, насколько человек уважал и меня, и мою семью.

- Каким тебе запомнился Анатолий Капский?

– У меня был тяжелый период – супруга беременна, мы находимся в чужой стране, а я получил травму. Мне надо лететь в Рим на операцию. Милун, Мирко, Филипович мне сильно помогали. Помню, мы пошли на Пасху на службу. Я не знал, что Капский будет там, мы встретились случайно. Помню, он обнял меня и сказал: «Не волнуйся, все будет хорошо. Я тебя отправлю в лучшую больницу, к лучшему доктору». Такие вещи навсегда запомню. Всегда были хорошие открытые отношения. Я сейчас рассказываю, и ком в горле стоит, – рассказал Симович.

 
 
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Экс-полузащитник минского «Динамо» и БАТЭ Слободан Симович стриме Tribuna.com в Instagram рассказал об отношениях с Анатолием Капским.
 
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