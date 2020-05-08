Гендир БАТЭ Залевский: «Раскрывал уголовные дела и, полагаю, делал я это достаточно хорошо. Конкретно я выявлял преступления в 100 тысяч долларов и больше»

Источник материала: Tribuna.com

Генеральный директор БАТЭ Михаил Залевский рассказал о своей прошлой работе.

– Вам приходилось раскрывать преступления?

– Конечно, и, полагаю, делал я это достаточно хорошо. Были и громкие дела в масштабах страны, но не хотелось бы сейчас погружаться в это с подробностями. Это было в период моей работы в ГУВД Мингорисполкома в отделе по раскрытию тяжких преступлений в приоритетных отраслях экономики. Элитное подразделение, состоявшее из пяти-шести человек. Ребята грамотные, неординарные. С некоторыми дружим и сейчас, но уже почти никто не работает в системе. Мы занимались крупными делами, разработками, которые требовали год или даже больше времени. В первую очередь мы выявляли крупные хищения и взятки. По тем временам у нас были рекордные суммы в раскрываемых делах. Конкретно я выявлял преступления в 100 тысяч долларов и больше. А у моего коллеги, друга на сегодняшний день, сумма доходила и до миллиона долларов.

У меня был быстрый карьерный рост. Заместителем начальника ОБЭП Партизанского РУВД стал в 24 года. А уже в 25 с небольшим оказался самым молодым в Минске начальником отдела.

Несмотря на то, что на меня делали ставку, в 2012 году ушел из органов – в звании майора. До подполковника совсем чуть-чуть недоработал. Кто-то считал, что поступаю неправильно, но звания не тешили мою самооценку, и на каком-то этапе стал к этому относиться достаточно равнодушно, – сказал Залевский.

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