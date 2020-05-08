Япринцев о минском «Динамо»: «У народной команды должно быть много акционеров – главный, понятно, государство»

Источник материала: Tribuna.com

Многократный чемпион мира и Европы по самбо, бизнесмен Владимир Япринцев в интервью « Прессболу » прокомментировал переход минского к новому собственнику.

– Я хотел туда зайти, но уважаю окончательное решение, согласно которому клуб перешел в ведение одноименного БФСО. Наверное, это правильно. Потому что «Динамо» – народная команда, самая популярная в стране. Клуб с богатейшими традициями, которые нужно восстановить Не скрою, хотелось бы принять в этом процессе самое непосредственное участие.

– Какие деньги ты был готов привлечь в «Динамо», если бы возглавил проект?

У меня была договоренность с партнерами о сумме, эквивалентной прошлым бюджетам клуба. Встречался по этому поводу с министром спорта Сергеем Ковальчуком. Он, к слову, очень болеет за «Динамо» и хотел бы, чтобы клуб обрел настоящего хозяина.

– Ну да, БФСО наверняка сможет сформировать куда больший бюджет...

– Считаю, у народной команды должно быть много акционеров – главный, понятно, государство. Привлеченные деньги были бы лишь частью бюджета. Предполагалось, что у клуба будет правление, с председателем которого заключался бы контракт на определенное время. Даже если бы я не оправдал доверие как руководитель и не решил поставленные задачи, деньги все равно оставались бы в клубе.

Тогдашние договоренности были о пятилетнем транше. Сейчас, конечно, ситуация изменилась. Но я все равно доволен, что хотя бы таким образом поучаствовал в судьбе клуба, к которому неравнодушен.

Не скрою, меня звали еще два белорусских клуба, резонно предполагая, что со мной могут прийти средства партнеров. Это правда, люди мне доверяют. Но «Динамо» было все же первостепенной целью. Просто потому, что там хотелось доделать то, что не удалось раньше. Я ведь тоже был в той команде и не хочу снимать с себя ответственности, – сказал Япринцев.

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