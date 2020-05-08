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Арина Соболенко - победительница турнира в Минске
08.05.2020 12:33 — Новости Спорта | БT
Источник материала: БTАрина Соболенко победила на турнире в минском Дворце тенниса. 11-я ракетка мира получила игровую практику, хоть и в неофициальных соревнованиях. Причем, в финале в трех сетах одолела другую теннисистку сборной - Александру Саснович. У мужчин лучший Иван Лютаревич.
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Арина Соболенко победила на турнире в минском Дворце тенниса. 11-я ракетка мира получила игровую практику, хоть и в неофициальных соревнованиях. Причем, в финале в...
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