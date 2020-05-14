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Возбуждено уголовное дело по матчам Кубка Салея и экстралиги Б, которые могли быть договорными («Прессбол»)
14.05.2020 13:13 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Договорной матч «Динамо-Молодечно» – «Могилев», слушания по которому проходят сейчас в суде Московского района Минска, не единственный, который попал в поле зрения правоохранительных органов, сообщает
По 253-й статье УК РБ «подкуп участников и организаторов профессиональных спортивных соревнований и зрелищных коммерческих конкурсов» проходят также матчи минувшего розыгрыша Кубка Салея и экстралиги Б. В частности, фигурируют встречи с участием «Витебска».
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Возбуждено уголовное дело по матчам Кубка Салея и экстралиги Б, которые могли быть договорными («Прессбол»)
Договорной матч «Динамо-Молодечно» – «Могилев», слушания по которому проходят сейчас в суде Московского района Минска, не единственный, который попал в поле...
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