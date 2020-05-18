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Денис Рутенко: «В гандболе оставаться не планирую»
18.05.2020 08:22 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Завершивший игровую карьеру
«Грех, конечно, жаловаться. В принципе, все неплохо сложилось. Конечно, хотелось большего. И поиграть в топовых клубах, и достичь более значимых высот, какие-то титулы завоевать. Где-то что-то не получилось, но, в принципе, карьера прошла неплохо.
В гандболе оставаться не планирую. Но не могу сказать точно, что не буду связан, потому что не знаю, что может повернуться. Но на данный момент нет, не планирую оставаться в гандболе», – сказал Рутенко.
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Завершивший игровую карьеру Денис Рутенко поделился планами на будущее.
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