Денис Рутенко: «В гандболе оставаться не планирую»

Источник материала: Tribuna.com

Завершивший игровую карьеру поделился планами на будущее.

«Грех, конечно, жаловаться. В принципе, все неплохо сложилось. Конечно, хотелось большего. И поиграть в топовых клубах, и достичь более значимых высот, какие-то титулы завоевать. Где-то что-то не получилось, но, в принципе, карьера прошла неплохо.

В гандболе оставаться не планирую. Но не могу сказать точно, что не буду связан, потому что не знаю, что может повернуться. Но на данный момент нет, не планирую оставаться в гандболе», – сказал Рутенко.

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