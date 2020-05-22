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НХЛ и профсоюз согласуют формат плей-офф с 24 командами. Расстановка – по % очков в конференциях
22.05.2020 09:09 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
На данном этапе за него голосуют члены профсоюза. Окончательная их позиция должна стать известна завтра вечером.
По информации инсайдера Sportsnet Эллиотта Фридмана, предлагаемый формат опирается на расстановку команд в конференциях, исходя из процента набранных очков.
По 4 команды в каждой из конференций попадут сразу в первый раунд, но сыграют между собой по 3 матча для итогового распределения посева.
Если исходить из текущего положения, то на Востоке это «Бостон»,
Остальные сыграют раунд плей-аут до 3 побед в таком формате мест по конференциям: 5-12 (победитель выходит на 4-ю команду конференции), 6-11 (на 3-ю), 7-10 (на 2-ю), 8-9 (на 1-ю). При этом подразумевается, что сетка будет жесткой.
Если исходить из текущего положения, то на Востоке в плей-аут были бы такие пары:
На Западе: «Эдмонтон» –
Дальнейшие серии, начиная с первого раунда, будут проходить до 4 побед.
Предполагается, что матчи будут проходить без зрителей в двух принимающих городах. Среди фаворитов называются Лас-Вегас и один из канадских городов.
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НХЛ и Ассоциация согласуют формат возобновления сезона сразу с плей-офф при участии 24 команд.
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