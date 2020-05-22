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НХЛ и профсоюз согласуют формат плей-офф с 24 командами. Расстановка – по % очков в конференциях

22.05.2020 09:09 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

НХЛ и Ассоциация согласуют формат возобновления сезона сразу с плей-офф при участии 24 команд. 

На данном этапе за него голосуют члены профсоюза. Окончательная их позиция должна стать известна завтра вечером. 

По информации инсайдера Sportsnet Эллиотта Фридмана, предлагаемый формат опирается на расстановку команд в конференциях, исходя из процента набранных очков.

По 4 команды в каждой из конференций попадут сразу в первый раунд, но сыграют между собой по 3 матча для итогового распределения посева. 

Если исходить из текущего положения, то на Востоке это «Бостон», «Тампа-Бэй», «Вашингтон» и «Филадельфия». На Западе – «Сент-Луис», «Колорадо», «Вегас» и «Даллас». 

Остальные сыграют раунд плей-аут до 3 побед в таком формате мест по конференциям: 5-12 (победитель выходит на 4-ю команду конференции), 6-11 (на 3-ю), 7-10 (на 2-ю), 8-9 (на 1-ю). При этом подразумевается, что сетка будет жесткой. 

Если исходить из текущего положения, то на Востоке в плей-аут были бы такие пары: «Питтсбург» – «Монреаль», «Каролина» – «Рейнджерс», «Айлендерс» – «Флорида», «Торонто» – «Коламбус». 

На Западе: «Эдмонтон» – «Чикаго», «Нэшвилл» – «Аризона», «Ванкувер» – «Миннесота», «Калгари» – «Виннипег». 

Дальнейшие серии, начиная с первого раунда, будут проходить до 4 побед. 

Предполагается, что матчи будут проходить без зрителей в двух принимающих городах. Среди фаворитов называются Лас-Вегас и один из канадских городов. 

 
 
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НХЛ и Ассоциация согласуют формат возобновления сезона сразу с плей-офф при участии 24 команд.
 
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