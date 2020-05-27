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Стасевич вышел на первое место в лиге по Instat Index. Яхшибоев – 4-й, Капленко и Волков – в топ-10

27.05.2020 18:26 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

После 10-и туров чемпионата Беларуси полузащитник БАТЭ Игорь Стасевич вышел на первое место в лиге по Instat Index – 282.

Далее идут Боян Настич (БАТЭ) – 280, Роман Бегунов («Шахтер») – 275, Жасур Яхшибоев («Энергетик-БГУ») – 275, Никита Капленко («Торпедо-БелАЗ») – 268, Захар Волков (БАТЭ) – 267, Павел Нехайчик (БАТЭ) – 264, Александр Сачивко («Шахтер») – 264, Егор Филипенко (БАТЭ) – 262, Неманя Милич (БАТЭ) – 262, Игорь Шитов («Динамо» Минск) – 262, Габриэл Рамос («Торпедо-БелАЗ») – 261, Евгений Яблонский (БАТЭ) – 260.

1000 клюшек на сезон, очень много на еду, 40 процентов бюджета на зарплаты: на что тратят в белхоккее и сколько надо, чтобы стать чемпионом

Стасевич вышел на первое место в лиге по Instat Index. Яхшибоев – 4-й, Капленко и Волков – в топ-10

Данные представлены InStat.

 
Теги: Минск
 
 
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После 10-и туров чемпионата Беларуси полузащитник БАТЭ Игорь Стасевич вышел на первое место в лиге по Instat Index – 282.
 
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