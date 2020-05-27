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Стасевич вышел на первое место в лиге по Instat Index. Яхшибоев – 4-й, Капленко и Волков – в топ-10
27.05.2020 18:26 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
После 10-и туров чемпионата Беларуси полузащитник БАТЭ Игорь Стасевич вышел на первое место в лиге по Instat Index – 282.
Далее идут Боян Настич (БАТЭ) – 280,
Данные представлены
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После 10-и туров чемпионата Беларуси полузащитник БАТЭ Игорь Стасевич вышел на первое место в лиге по Instat Index – 282.
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