Серия А возобновится 20 июня. Рестарт Кубка Италии запланирован на 13 июня

Источник материала: Tribuna.com

Министр спорта Италии Винченцо Спадафора рассказал о сроках возобновления Серии А и Кубка Италии.

«Встреча руководителей прошла очень продуктивно. Итальянский футбол возвращается, так и должно быть.

Если динамика заражений изменится, а мы будем вынуждены вновь приостановить чемпионат, Федерация футбола Италии заверила меня, что существует план B – плей-офф, а также план C – фиксация положения команд.

В результате можно сказать, что чемпионат возобновится 20 июня», – сказал Спадафора.

Кубок Италии планируют возобновить 13 и 14 июня – в эти дни пройдут ответные полуфинальные матчи. Финал запланирован на 17 июня.

Серия А была прервана в середине марта после игр 26-го тура. В Кубке Италии прошли первые матчи 1/2 финала: «Интер» уступил дома «Наполи» (0:1), а «Милан» на своем поле сыграл вничью с «Ювентусом» (1:1).

Успей поставить, пока высшую лигу не приостановили! Вся линия здесь