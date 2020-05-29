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Юный ганцевчанин прорвался в одну из лучших футбольных академий «Динамо-Брест»

29.05.2020 10:16 — Новости Спорта | Савецкае Палессе (Ганцевичи)  
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Источник материала: Савецкае Палессе (Ганцевичи)

В октябре 2016 года в Бресте открылась футбольная академия «Динамо-Брест». Сегодня она одна из лучших (если не самая лучшая) в Беларуси и на слуху не только в нашей стране, но и за ее пределами. Комфортабельная гостиница, футбольные поля с натуральным и искусственным покрытием, спортивная экипировка, общеобразовательная школа, которая находится в нескольких шагах от места проживания: в Бресте для молодых талантов созданы все условия для жизни, учебы и развития в футбольном плане.

Попасть в академию – мечта многих мальчишек. Однако сделать это не так-то просто: юным футболистам приходится пройти серьезный отбор для того, чтобы их зачислили.

В январе 2017 года это удалось сделать ганцевчанину. В Брест уехал спортсмен-учащийся ДЮСШ ППО ОАО «Огаревичи» Роман Железный.

Юный ганцевчанин прорвался в одну из лучших футбольных академий «Динамо-Брест»

Встретиться с воспитанником теперь уже футбольной академии «Динамо-Брест» не составило труда. Как только у Ромы появляется свободное время, он приезжает домой, где при первой возможности на стадионе индивидуально занимается со своим отцом. Там мы и пообщались с юношей и его родителями.

Имя Андрея Железного, отца Романа, на слуху у многих любителей футбола в районе. В свое время, тренируя различные ганцевичские команды, он неоднократно выигрывал чемпионат и Кубок Брестской области, участвовал в Кубке Беларуси среди профессиональных команд и в региональном Кубке УЕФА. 

Именно Андрей Андреевич во многом повлиял на то, что его сын также увлекся футболом.

– Сначала ходил на вольную борьбу. Когда исполнилось 7 лет, решил заниматься футболом, – вспоминает Рома. – На первую тренировку к Сергею Мартинкевичу меня привел папа. Понравилось, и с тех пор футбол стал для меня самым любимым занятием. Уже чуть позже тренировался у Владимира Соколова и Ивана Водопьяна.

Помимо того, что мальчишка посещал тренировки в ДЮСШ ППО ОАО «Огаревичи», с ним постоянно занимался и отец. Несмотря на довольно приличную загруженность, Рома везде проявлял себя с лучшей стороны: хорошо учился и был одним из лучших в районной футбольной команде своего возраста.

Отличная игра Романа не осталась незамеченной со стороны футбольных школ белорусских профессиональных клубов. Интерес к юному ганцевчанину проявлял солигорский «Шахтер», но судьба распорядилась иначе.

– Во время одной из тренировок Ромы мне позвонили из Бреста и пригласили сына приехать на просмотр в академию «Динамо-Брест», – рассказывает Андрей Железный. – У нас уже был вариант с «Шахтером», но все же решили съездить: в первую очередь посмотреть город, как живут и тренируются брестские ребята.

Эта поездка стала судьбоносной: Роман успешно прошел просмотр, и его пригласили в академию.

– Вместе с родителями решили – Брест будет для меня лучшим вариантом, – признается Роман. – В академии понравилось все: и условия, и подход к тренировкам, да и были знакомые ребята из тех же Барановичей, с которыми до этого пересекались на различных соревнованиях.

Когда Рома покидал родительский дом, ему было всего 12 лет. Не каждый в таком возрасте сумеет отказаться от комфортной жизни и уехать в областной центр, где многое придется делать самому. Родителям также было непросто отпускать подростка в чужой город.

– Очень переживала за сына, – комментирует мама Ромы Галина Даниловна. – Мне казалось, что уезжать из дома ему слишком рано. Но я видела, насколько огромное у него желание заниматься футболом. Да и муж всегда поддерживал любую инициативу Ромы. Поэтому, пусть и с тревогой на душе, мы все же отпустили сына, можно сказать, во взрослую жизнь.

Первые дни и даже месяцы мальчишке было очень сложно: новая обстановка, люди, школа, иной тренировочный процесс и, главное, жизнь без родителей.

– Очень сильно скучал по дому, – вспоминает юноша. – Помогло то, что все это время, пока привыкал к новой жизни, часто приезжал отец: привозил все необходимое, поддерживал, давал советы и наставления. В общем, поддержку семьи ощущал постоянно.

– Конечно, для ребенка в таком возрасте оказаться одному в чужом городе – огромный стресс, – замечает отец парня. – Но он сам сделал свой выбор, никогда не сдавался и шаг за шагом двигался вперед.

С течением времени многие из тех ребят, вместе с которыми Рома пришел в академию, были отчислены: кто-то из-за плохой успеваемости (этому там уделяется большое внимание), кто-то из-за дисциплины, а кто-то – по футбольным качествам. У Романа все сложилось по-другому: с учебой дела идут неплохо, дисциплина не хромает, а тренеры отзываются о нем положительно.

Юный ганцевчанин прорвался в одну из лучших футбольных академий «Динамо-Брест»

Живут воспитанники академии «Динамо-Брест» в гостинице «Пять колец» рядом с областным спортивным комплексом «Брестский», где свои домашние матчи проводят местные команды «Динамо» и «Рух». Недалеко и СШ № 9, в которой ребята получают общее среднее образование.

В гостиницу мальчишек селят по два человека в номер. В каждом есть холодильник, телевизор. На первом этаже ребята имеют возможность постирать свои вещи и посушить их. Здесь же, в гостинице, организовано питание: кормят юных футболистов три раза в день, плюс отдельно утром и вечером предлагают разнообразные фрукты и йогурты. В общем, подход к делу действительно профессиональный. Остается только учиться, тренироваться и играть.

Воспитанники академии придерживаются строгого расписания, которое если и меняется, то незначительно.

– День начинается с подъема, – в 6.45, – рассказывает Роман. – Поднимаемся, умываемся и в 7.15 идем на завтрак. Затем учеба, обед и выезд на тренировку. Ближе к вечеру делаем уроки, а в 19.30 ужинаем. После этого занимаемся своими делами, общаемся с родными. В 22.00 у нас отбой.

Главный тренер футбольной академии «Динамо-Брест» – испанский специалист Давид Деограсия. Тренируются юные футболисты на стадионе «Юность» либо на базе возле гостиницы. По словам Романа Железного, тренировочные занятия заметно отличаются от тех, которые были в Ганцевичах.

– Порой казалось, что начинаю заново учиться футболу, – улыбается Роман. – Но со временем втянулся и привык. Не могу не сказать и о нашем главном тренере. У него очень интересные тренировки, каждый день он придумывает что-то новое и необычное.

За все эти годы для воспитанников брестской академии было организовано немало интересных семинаров, мероприятий и встреч. Чего только стоят встречи с известными футбольными специалистами, тренерами и бывшими игроками не только из нашей страны, но и из-за рубежа!

И, конечно же, воспитанники академии часто пересекаются с футболистами основной команды «Динамо-Брест». Артем Милевский, Александр Нойок, Сергей Кисляк, Павел Савицкий, Денис Лаптев – этих известных по меркам белорусского футбола игроков Роман Железный видит едва ли не каждый день.

– Все они относятся к нам доброжелательно, – замечает собеседник. – Здороваются, разговаривают, могут спросить: «Как дела?». В общем, ведут себя как самые обычные люди.

За время обучения в академии «Динамо-Брест» Роман участвовал во многих турнирах и товарищеских матчах не только в Беларуси, но и за ее пределами. Россия, Литва, Польша, Германия – в этих странах молодые воспитанники академии не просто принимали участие в соревнованиях, но и одерживали там громкие и яркие победы.

– Больше всего запомнилась победа над «Лейпцигом» в Германии, – подчеркивает Рома. – Это одна из лучших немецких академий, и было очень почетно их обыграть. В прошлом году мы победили в республиканских Олимпийских днях молодежи, то есть, по сути, стали сильнейшей командой Беларуси в своем возрасте.

В матчах тренеры используют нашего земляка на позициях правого и левого атакующего полузащитника, хотя, по словам юноши, для него неважно, где играть, лишь бы приносить пользу команде.

– Мечтаю стать профессиональным футболистом, – признается юноша. – В идеале хотелось бы поиграть в Европе, Англии. Если судьба распорядится иначе, с футболом не расстанусь. Буду хотя бы тренером.

Владимир ЗАНЬКО.

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Теги: Брест
 
 
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В октябре 2016 года в Бресте открылась футбольная академия «Динамо-Брест». Сегодня она одна из лучших (если не самая лучшая) в
 
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