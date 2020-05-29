 Parimatch — букмекерская контора онлайн

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Как делать ставки на футбол в букмекерской конторе Париматч. Как получать бонусы и кэшбэк в БК Parimatch.

Если вы любите футбол и следите за любимыми командами, начните зарабатывать на этом. Это не шутка и не фантазия, в букмекерской компании Париматч можно делать ставки на футбол и еще больше радоваться победе фаворитов. Делать прогнозы можно в отношении как крупных, так и региональных турниров. Букмекерская контора онлайн порадует вас выгодными коэффициентами, широким выбором событий, бонусами и быстрыми выплатами.

Чтобы начать беттинг, необходимо пройти быструю регистрацию. Все, что вам нужно будет выполнить, это заполнить небольшую анкету. В ней вас попросят указать ФИО, номер мобильного телефона, дату рождения и пароль, который вы будете использовать для авторизации на сайте. Сразу же после регистрации вы сможете пополнить счет и делать ставки на следующие виды спорта:

• футбол;

• волейбол;

• баскетбол;

• теннис;

• биатлон;

• бокс;

• хоккей и другие!

Помимо этого можно прогнозировать исход событий, которые не имеют никакого отношения к спорту. Например, можно угадывать победителей премии «Оскар» или предполагать, какое фото выложит в инстаграм какая-то известная личность.

Париматч — быстрая регистрация и удобный интерфейс

Parimatch пользуется большим спросом в странах СНГ. А все потому, что у БК множество преимуществ. Например, многих новичков радуют бонусы при регистрации. Постоянные игроки также могут принимать участие в акциях и получать различные подарки. А если вы мастер предсказаний, то сможете побороться за джекпот за точный прогноз.

К плюсам компании можно отнести и удобный интерфейс. Язык сайта русский, все нужные вкладки находятся на видном месте. Даже если вы новичок, то сразу поймете, как пополнить счет и сделать ставку. А если у вас возникнут какие-то вопросы, вы сможете обратиться в круглосуточную службу поддержки.

Как использовать мобильное приложение Parimatch

Если вы занятой человек и не можете проводить за домашним компьютером так много времени, как хотите, установите мобильное приложение Parimatch. Вам позволят ставить любые ставки, как предварительные, так и лайв. Приложение очень удобное и внешне практически не отличается от веб-версии. Установив его на телефон, вы сможете войти в уже существующий аккаунт и приступить к прогнозам. Акции и специальные предложения работают и в мобильной версии. Но учтите, что все бонусы БК необходимо отыгрывать, иначе вы не сможете вывести выигрыши.