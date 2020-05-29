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Дуарте и Кацикас покидают брестское «Динамо»

29.05.2020 11:36 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Защитники Дениш Дуарте и Георгиос Кацикас уходят из брестского «Динамо».

Дуарте выступал за «Динамо» с июля 2018 года, за это время он провел 35 матчей, забил 2 гола и отдал 3 голевых передачи в футболке нашей команды. В составе брестского клуба футболист стал чемпионом страны (2019) и обладателем Суперкубка Беларуси (2020).

Кацикас пополнил ряды «Динамо» в начале 2019 года, и за прошедшее время сыграл за команду в 8 матчах, не отметившись результативными действиями. Защитник вместе с командой завоевал звание чемпиона Беларуси (2019), а также выиграл Суперкубок страны (2020).

«Коллектив футбольного клуба «Динамо-Брест» благодарит Дениса и Йоргоса за профессионализм и самоотдачу на футбольном поле и желает успехов в дальнейшей карьере», – говорится в сообщении «Динамо».

Отметим, что в этом сезоне Кацикас не выходил на поле. Его статистику можно посмотреть здесь. Дуарте дважды включался в заявку на матчи чемпионата. Статистику португальца смотрите здесь.

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Теги: Брест
 
 
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Защитники Дениш Дуарте и Георгиос Кацикас уходят из брестского «Динамо».
 
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