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Лютыч покинул «Цмокi» и перешел в «Самару»

02.06.2020 11:48 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Белорусский баскетболист Виталий Лютыч покидает «Цмокi-Мiнск». Игрок продолжит карьеру в «Самаре», сообщает пресс-служба минчан.

Лютыч вернулся в состав «Драконов» 2 года назад. В текущем сезоне игрок провел 16 матчей в Единой Лиге ВТБ и 13 в Кубке ФИБА-Европа.

В Лиге ВТБ форвард набирал 6.3 очка, 3.1 подбора и 0.6 передач, в Кубке – 5.8 очков, 2.0 подбора, 0.3 передачи.

«Еще с месяц назад агент сказал мне, что есть вариант с «Самарой», но так как я был игроком «Цмокi», то о новых вариантах не думал. А сейчас, когда сезон официально завершен, я спокойно все обдумал и решил, что это подходящий для меня вариант продолжения карьеры. Плюс я поговорил со своим хорошим знакомым Володей Пичкуровым, с которым мы выступали вместе за «Енисей», и он очень хорошо отзывался о клубе и организации в целом. Поэтому я очень рад стать частью команды «Самара».

Знаю, что клуб ставит перед собой максимальные задачи и всегда борется за самые высокие места – я же в свою очередь постараюсь помочь команде продолжить победные традиции» — рассказал Лютыч пресс-службе БК «Самара».

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Белорусский баскетболист Виталий Лютыч покидает «Цмокi-Мiнск».
 
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