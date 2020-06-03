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Минское «Торпедо» планирует возрождение. Команда объявила о сборе средств на платформе MolaMola

03.06.2020 14:56 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Минское «Торпедо» планирует вернуться в белорусский футбол в сезоне-2021.

«Мы обращаемся ко всем, кому небезразличен футбольный клуб «Торпедо» Минск, белорусский футбол и независимый спорт в нашей стране. Только вместе мы сможем предотвратить исчезновение легенды белорусского футбола, клуба с великими традициями и великой историей.

Поддержите нас и в сезоне-2021 года перед вами предстанет новая автозаводская команда «Торпедо», ведь больше всего на свете мы хотим играть в футбол и радовать вас!

Если у вас нет возможности оказать финансовую помощь, то вы можете поделиться ссылкой во всех социальных сетях и мессенджерах. Попросите друзей и знакомых поделиться информацией по сбору средств. Большое спасибо за участие в возрождении «Торпедо»!» – сообщает официальный паблик команды.

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Теги: Минск
 
 
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Минское «Торпедо» планирует вернуться в белорусский футбол в сезоне-2021.
 
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