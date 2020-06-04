Transfermarkt: Вегеря, Сазончик и Прищепа — самые дорогие игроки до 19 лет чемпионата Беларуси

Источник материала: Tribuna.com

Защитник «Немана» Роман Вегеря, защитник «Минска» Дмитрий Прищепа и полузащитник «горожан» Сергей Сазончик являются самыми дорогими игроками до 19 лет в чемпионате Белаурси, сообщает Transfermarkt. Эти футболисты оцениваются в 100 тысяч долларов.

В топ-10 также входят: Даниил Мирошников и («Энергетик-БГУ»), Алексей Лаврик («Минск»), Ярослав Орешкевич («Рух»), Олег Никифоренко («Рух»), Дмитрий Сибилев («Рух»), Владислав Морозов («Рух»), Владислав Ложкин («Динамо» Минск). Эти футболисты оцениваются в 50 тысяч.