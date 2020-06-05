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Роналду стал первым футболистом-миллиардером
05.06.2020 12:53 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду стал первым футболистом-миллиардером, сообщает Forbes.
35-летний португалец стал только третьим спортсменом, заработавшим 1 млрд долларов за карьеру. Ранее подобной отметки достигали гольфист Тайгер Вудс и боксер Флойд Мейвезер.
Роналду за свою 17-летнюю карьеру заработал 650 млн долларов в качестве зарплаты от различных клубов. Остальные средства он получил от различных спонсорских контрактов.
В прошлом году Роналду заработал 105 млн евро.
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Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду стал первым футболистом-миллиардером, сообщает Forbes.
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