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Роналду стал первым футболистом-миллиардером

05.06.2020 12:53 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду стал первым футболистом-миллиардером, сообщает Forbes.

35-летний португалец стал только третьим спортсменом, заработавшим 1 млрд долларов за карьеру. Ранее подобной отметки достигали гольфист Тайгер Вудс и боксер Флойд Мейвезер.

Роналду за свою 17-летнюю карьеру заработал 650 млн долларов в качестве зарплаты от различных клубов. Остальные средства он получил от различных спонсорских контрактов.

В прошлом году Роналду заработал 105 млн евро.

 
 
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Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду стал первым футболистом-миллиардером, сообщает Forbes.
 
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