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"Витэн" победил на последней секунде

08.06.2020 15:38 — Новости Спорта | БT  
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Источник материала: БT

Победа на последней секунде! "Витэн" обыгрывает ВРЗ в первой встрече финальной серии чемпионата Беларуси по мини-футболу. При счете 2:2 за секунду до конца овертайма игрок гомельской команды Артем Золотухин, думая, что матч уже закончился, сыграл рукой. Судья назначил пенальти, Артем Рось забил. Следующая игра серии до трех побед пройдет в четверг в Гомеле
 
Теги: Гомель
 
 
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Победа на последней секунде! "Витэн" обыгрывает ВРЗ в первой встрече финальной серии чемпионата Беларуси по мини-футболу. При счете 2:2 за секунду до конца овертайма...
 
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