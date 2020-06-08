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Рахманов о шансах соперников Лукашенко: «Если сам не захочет кого-то поставить вместо себя, то навряд ли»

08.06.2020 18:00 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Защитник «Руха» Артем Рахманов поделился мнением о политической ситуации в стране.

- Следите за предвыборной ситуацией?

– Если честно, то нет. Политика – это не мое.

- Как вообще думаете, есть ли у кого-нибудь шансы, кроме Лукашенко?

– Сложно сказать. Столько лет на одном месте, поэтому... Не знаю, если сам, наверное, не захочет кого-то поставить вместо себя, то навряд ли.

- А на выборы пойдете?

– Нет. Не пойду.

- Не видите смысла, я так понимаю?

– Ну, я думаю, что да, – сказал Рахманов.

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Защитник «Руха» Артем Рахманов поделился мнением о политической ситуации в стране.
 
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