Рахманов о шансах соперников Лукашенко: «Если сам не захочет кого-то поставить вместо себя, то навряд ли»

Источник материала: Tribuna.com

Защитник Артем Рахманов поделился мнением о политической ситуации в стране.

- Следите за предвыборной ситуацией?

– Если честно, то нет. Политика – это не мое.

- Как вообще думаете, есть ли у кого-нибудь шансы, кроме Лукашенко ?

– Сложно сказать. Столько лет на одном месте, поэтому... Не знаю, если сам, наверное, не захочет кого-то поставить вместо себя, то навряд ли.

- А на выборы пойдете?

– Нет. Не пойду.

- Не видите смысла, я так понимаю?

– Ну, я думаю, что да, – сказал Рахманов .

Успей поставить, пока высшую лигу не приостановили! Вся линия здесь