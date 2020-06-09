Возрождение «Торпедо» и приход Семина

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Прошло меньше года с того момента, как минский футбольный клуб «Торпедо» прекратил свое существование. Однако в прессе появилась информация о том, что столичную команду хотят возродить. «Автозаводцы» уже объявили о планах восстановить свой бренд и вернуться в профессиональный футбол уже в следующем сезоне. Как сообщает официальный сайт БК Леон, «Торпедо» сейчас находится в стадии сбора средств для дальнейшего существования клуба. Руководство просит неравнодушных болельщиков не только оказаться финансовую помощь, но и оказать содействие в распространении информации о краудфандинге. Если планы по возрождению команды и поиску финансирования удастся реализовать, то «Торпедо» заявиться во вторую лигу чемпионата Белоруссии уже в 2021 году.

Отметим, что у «Торпедо» за плечами большая история, ведь этот клуб пять раз становился чемпионом БССР и еще трижды выигрывал Кубок республики. В прошлом году «Торпедо» попало в высшую лигу благодаря поддержке российского бизнесмена Михаила Мироненкова. Однако позже клуб стал испытывать значительные финансовые трудности и в результате прекратил существование в середине сезона-2019. Тогда директор «автозаводцев» Андрей Салангин объявил, что команда по собственной воле отказывается от дальнейшего выступления в чемпионате из-за финансовых проблем. В результате «Торпедо» исключили, а в оставшихся матчах сезона команде было засчитано техническое поражение со счетом 0:3.

На фоне разговоров о возрождении «Торпедо» в Минске появляются данные о планах известного российского тренера Юрия Семина возглавить клуб из высшей лиги чемпионата Белоруссии. В этом уверен в частности экс тренер минского «Динамо» Сергей Гуренко. Бывший капитан московского «Локомотива», где он играл под руководством Семина, считает, что следующим местом работы тренера может стать один из клубов высшей лиги. Гуренко не называет команду, однако он уверен, что Семин будет востребован в любой стране постсоветского пространства.

Отметим, что Семин в конце мая покинул пост тренера «Локомотива», занимающего второе место в чемпионат России. Руководство «железнодорожников» приняло решение уволить 73-летнего специалиста. После этого Семин заявил, что готов работать в любой команде из высшего дивизиона.

До «Локомотива» Семин уже работал за пределами России. В период с 2007-го по 2009-й и с 2010-го по 2012-й годы этот тренер возглавлял киевское «Динамо», с которым стал чемпионом страны и обладателем Кубка. Также в активе Семина один сезон у руля азербайджанской «Габалы», с которой он занял третье место в местном чемпионате. Что же до «Локомотива», то Семин три раза приводил команду к золотым медалям чемпионата России и выиграл шесть кубков страны. Эксперты БК Леон уверены, что уже летом экс-тренер «Локомотива» найдет себе новое команду. Можно скачать БК Леон и поставить на будущее Семина. Не исключено, что это будет белорусский клуб.