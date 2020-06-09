Начальник дзержинского «Арсенала» Князюк: «Не считаю, что Кучук как тренер себя исчерпал»

Источник материала: Tribuna.com

Начальник дзержинского Василий Князюк поделился мнением о главном тренере минского «Динамо» Василии Князюке.

- Когда вы были в «Шерифе», то застали еще Кучука. Это правда, что про него говорят, что он самый настоящий тактический гик?

– Давай начнем с того, что я не работал с ним, как с главным тренером. После Белгорода Леонид Станиславович вернулся в «Шериф» спортивным директором. И гиком я бы его не назвал. Просто человек на работе каждую минуту использует рационально. Вот и все. Это очень полезное качество. В общем-то, успешность того «Шерифа» в еврокубках и в целом была именно в том, что была системность, всеобъемлемость и самоотдача каждого сотрудника клуба, от менеджера по экипировке, водителя и агронома до главного тренера.

А это все было заложено при Кучуке. И не дало бы плодов и тогда и в дальнейшем, будь оно иначе. Я не буду раскрывать карты все, но очень многое, что я видел в том «Шерифе», я потом мало где видел. В том числе и по аналитике. Поэтому мое сотрудничество и с и Кучуком в том числе я воспринимаю исключительно как положительный момент. Увлеченность футболом от и до, с первой до последней секунды рабочего дня, это разве плохо?

- Нет, это не плохо. Но вы согласны с тем, что сейчас Кучук исчерпал себя как тренер?

– Почему ты так говоришь?

- Потому что его уже не зовут в команды уровня российских и . Он опустился до того, что сначала пошел в первую лигу Украины, где тренировал провинциальный «Рух» Винники, а сейчас пошел в даже еще более слабый чемпионат, чем украинский…

– Ты же понимаешь, что РПЛ не резиновая, чтобы всем в ней хватало места. Сколько хороших тренеров сейчас без работы? Семин, на твой взгляд, заслуживал увольнения из «Локо»? Я не считаю, что Кучук как тренер себя исчерпал. И потом – мы же не знаем, каким возможностями обладает тренер в том или ином клубе. В «Локо» у тебя один игроки и задачи, а в «Динамо» – другие. И бюджеты для их выполнения.

Но главное это то, что ты в процессе, что ты работаешь, тренируешь, даешь результат. То есть чтобы выносить какое-то суждение, надо понимать или знать причины того или иного решения. В Украине осталось только два гиганта. А ведь были «Металлист», «Днепр», «Металлург», «Таврия», «Арсенал» и другие команды. И другое финансирование было, позволяющее успешно играть в еврокубках. Сейчас пришли другие времена. В России был чемпионат мира, совсем иные вложения, совсем иные тенденции.

И переизбыток тренеров-легионеров. И свой, в каждом случае особый взгляд на то, кто должен руководить тем или иным клубом. Масса нюансов. И то, что человек тренирует условное «Динамо», не располагающее возможностями условного гранда с большой буквы, это же не говорит о том, что он в профессии себя исчерпал.

Кто знает, что будет завтра? Может та системность, с которой Кучук выстроил «Шериф», приживется в минском «Динамо» и оно, наконец-то, выиграет чемпионат. Не в этом сезоне, так в следующем? Или вообще через два сезона, но так, что бы уже никому титул не отдавать? Можно много рассуждать на эту тему. Лично я не считаю, что Кучук, как тренер себя исчерпал, – сказал Князюк.

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