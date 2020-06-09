ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Начальник дзержинского «Арсенала» Князюк: «Не считаю, что Кучук как тренер себя исчерпал»

09.06.2020 18:58 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tribuna.com

Начальник дзержинского «Арсенала» Василий Князюк поделился мнением о главном тренере минского «Динамо» Василии Князюке.

- Когда вы были в «Шерифе», то застали еще Кучука. Это правда, что про него говорят, что он самый настоящий тактический гик?

– Давай начнем с того, что я не работал с ним, как с главным тренером. После Белгорода Леонид Станиславович вернулся в «Шериф» спортивным директором. И гиком я бы его не назвал. Просто человек на работе каждую минуту использует рационально. Вот и все. Это очень полезное качество. В общем-то, успешность того «Шерифа» в еврокубках и в целом была именно в том, что была системность, всеобъемлемость и самоотдача каждого сотрудника клуба, от менеджера по экипировке, водителя и агронома до главного тренера.

А это все было заложено при Кучуке. И не дало бы плодов и тогда и в дальнейшем, будь оно иначе. Я не буду раскрывать карты все, но очень многое, что я видел в том «Шерифе», я потом мало где видел. В том числе и по аналитике. Поэтому мое сотрудничество и с «Шерифом» и Кучуком в том числе я воспринимаю исключительно как положительный момент. Увлеченность футболом от и до, с первой до последней секунды рабочего дня, это разве плохо?

- Нет, это не плохо. Но вы согласны с тем, что сейчас Кучук исчерпал себя как тренер?

– Почему ты так говоришь?

- Потому что его уже не зовут в команды уровня российских «Локомотива» и «Ростова». Он опустился до того, что сначала пошел в первую лигу Украины, где тренировал провинциальный «Рух» Винники, а сейчас пошел в даже еще более слабый чемпионат, чем украинский…

– Ты же понимаешь, что РПЛ не резиновая, чтобы всем в ней хватало места. Сколько хороших тренеров сейчас без работы? Семин, на твой взгляд, заслуживал увольнения из «Локо»? Я не считаю, что Кучук как тренер себя исчерпал. И потом – мы же не знаем, каким возможностями обладает тренер в том или ином клубе. В «Локо» у тебя один игроки и задачи, а в «Динамо» Минск – другие. И бюджеты для их выполнения.

Но главное это то, что ты в процессе, что ты работаешь, тренируешь, даешь результат. То есть чтобы выносить какое-то суждение, надо понимать или знать причины того или иного решения. В Украине осталось только два гиганта. А ведь были «Металлист», «Днепр», «Металлург», «Таврия», «Арсенал» и другие команды. И другое финансирование было, позволяющее успешно играть в еврокубках. Сейчас пришли другие времена. В России был чемпионат мира, совсем иные вложения, совсем иные тенденции.

И переизбыток тренеров-легионеров. И свой, в каждом случае особый взгляд на то, кто должен руководить тем или иным клубом. Масса нюансов. И то, что человек тренирует условное «Динамо», не располагающее возможностями условного гранда с большой буквы, это же не говорит о том, что он в профессии себя исчерпал.

Кто знает, что будет завтра? Может та системность, с которой Кучук выстроил «Шериф», приживется в минском «Динамо» и оно, наконец-то, выиграет чемпионат. Не в этом сезоне, так в следующем? Или вообще через два сезона, но так, что бы уже никому титул не отдавать? Можно много рассуждать на эту тему. Лично я не считаю, что Кучук, как тренер себя исчерпал, – сказал Князюк.

Высокие коэффициенты на матчи чемпионата Беларуси здесь

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Начальник дзержинского «Арсенала» Василий Князюк поделился мнением о главном тренере минского «Динамо» Василии Князюке.
 
Новости дня
Новости спорта
 
Возрождение «Торпедо» и приход Семина
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Спорта

Свежие газеты

08.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
09.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Новости Спорта)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика