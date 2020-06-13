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Экс-защитник «Спартака»: «Робсон говорил Баранову: «Брат, брат», а тот ему: «Не брат ты мне...». И дальше по тексту. Все смеялись»

13.06.2020 19:42 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Экс-защитник «Спартака» Эдуард Мор вспомнил несколько историй, связанных его бывшим одноклубником белорусом Василием Барановым

- Как жили с семьей на сто долларов в месяц?

– Это был ужас. В Сокольниках изучил все места, где продавались продукты подешевле. Кстати, в ста метрах от меня жил Робсон. Ходили в гости друг к другу, нормально общались.

- О чем?

– Если бы кто-то сейчас увидел то наше «нормальное общение», стали бы бороться за права человека. Любимая фишка — Робсон говорил Баранову: «Брат, брат», а тот ему: «Не брат ты мне…». И дальше по тексту. Все смеялись, а больше всех Робсон. Причем он специально говорил это Баранову, чтобы тот ему так ответил. Вася всех подкалывал. Юрана хохлом называл, кого-то курносым, кого-то черным. Ни разу никто не обиделся. Не знаю, как можно в мужском коллективе на что-то обижаться.

Правда, была субординация — старики шутили надо мной, а я над ними нет. Но это в быту, а в игре мне велели орать, не глядя на возраст партнеров. Сначала я стеснялся, но это быстро прошло. У нас все рвались вперед, поэтому всегда было кого окликнуть, попросить оттянуться в оборону (в «Спартаке» игроков оценивали по тому, сколько ты создал в игре, а в других моих командам — по тому, сколько разрушил).

- Как над вами шутил Баранов?

– Называл Беккенбауэром. Но он больше любил подкалывать тех, кого никто больше подколоть не решится, а молодых трогал реже. К тому же мы жили рядом и дружили семьями.

Помню, после финала Кубка содружества нас с Васей высадили возле моего дома (он жил в соседнем). Впереди — два выходных, настроение хорошее. Прощаясь, я сказал: «Ну все, пока. Вот мой подъезд. Заходи как-нибудь в гости». — «Хорошо. Когда?» — «Когда будет желание». — «А сегодня можно?» — «Ну да». — «Буду через пять минут».

Я поднялся, не успел толком переодеться — звонок в дверь. Там Вася с пакетами в руках. Зашел, поставил. За ним — жена. Тоже с пакетами. За ней — доченька четырех-пяти лет. Тоже с пакетиком. Душевно посидели, — сказал Мор.

Успей поставить, пока высшую лигу не приостановили! Вся линия здесь

 
 
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Экс-защитник «Спартака» Эдуард Мор вспомнил несколько историй, связанных его бывшим одноклубником белорусом Василием Барановым.
 
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