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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Минске появился уникальный клуб настольного тенниса Условия - по всем стандартам, подходят для профессионалов, а столы доступны для всех желающих. Его основатели считают: открытие - своевременное, поскольку в столице...

Условия - по всем стандартам, подходят для профессионалов, а столы доступны для всех желающих. Его основатели считают: открытие - своевременное, поскольку в столице спрос на такой досуг превышал предложение. Отметим, крупные соревнования по настольному теннису в Беларуси проходят на лучших аренах - Дворец тенниса, "Минск-Арена" и других. А вот любительской базы, по сути, не было. Организаторы внимательно следят и за здоровьем посетителей - для этого здесь все условия. В перспективе на базе клуба планируют проводить международные соревнования.