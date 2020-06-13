ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

В Минске появился уникальный клуб настольного тенниса

13.06.2020 20:03 — Новости Спорта | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Условия - по всем стандартам, подходят для профессионалов, а столы доступны для всех желающих. Его основатели считают: открытие - своевременное, поскольку в столице спрос на такой досуг превышал предложение. Отметим, крупные соревнования по настольному теннису в Беларуси проходят на лучших аренах - Дворец тенниса, "Минск-Арена" и других. А вот любительской базы, по сути, не было. Организаторы внимательно следят и за здоровьем посетителей - для этого здесь все условия. В перспективе на базе клуба планируют проводить международные соревнования.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Условия - по всем стандартам, подходят для профессионалов, а столы доступны для всех желающих. Его основатели считают: открытие - своевременное, поскольку в столице...
 
Новости дня
Новости спорта
 
Пресс-служба «Динамо» Брест: «У команды есть одна главная цель – подтвердить звание чемпиона»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Спорта

Свежие газеты

12.06.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
13.06.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма

Архив (Новости Спорта)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика