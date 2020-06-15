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Сергей Мельников: «Ислочь» планирует создание полноценного стадиона на 5-7 тысяч»
15.06.2020 10:20 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Директор «Ислочи» Сергей Мельников рассказал о постройке клубной базы.
«При желании большом и усердии в течение следующего года сможем закрыть эти вопросы. Чтобы спортивный комплекс полноценно функционировал.
После укладки покрытия заняты благоустройством прилегающей территории. Установим трибуны для зрителей. Далее будет завершена реконструкция здания, где будут находиться административные помещения, раздевалки, душевые, тренерские. В дальнейшем планируем строительство мини-гостиницы, где легионеры могли бы оставаться.
Нельзя говорить, что это строительство ударило по бюджету «Ислочи». Оно планировалось многие годы. Несмотря на тяжелое время, все спонсоры «Ислочи» продолжили оказывать помощь.
Не думаю, что
Строительство стадиона? Это находится в стадии проектирования. Там совершенно другие финансовые объемы. Планируется создание полноценного стадиона на 5-7 тысяч зрителей. Это будет современный стадион. В эквиваленте, как у «Минска» на Маяковского», – сказал Мельников в
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Директор «Ислочи» Сергей Мельников рассказал о постройке клубной базы.
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