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Сергей Мельников: «Ислочь» планирует создание полноценного стадиона на 5-7 тысяч»

15.06.2020 10:20 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Директор «Ислочи» Сергей Мельников рассказал о постройке клубной базы.

«При желании большом и усердии в течение следующего года сможем закрыть эти вопросы. Чтобы спортивный комплекс полноценно функционировал.

После укладки покрытия заняты благоустройством прилегающей территории. Установим трибуны для зрителей. Далее будет завершена реконструкция здания, где будут находиться административные помещения, раздевалки, душевые, тренерские. В дальнейшем планируем строительство мини-гостиницы, где легионеры могли бы оставаться.

Нельзя говорить, что это строительство ударило по бюджету «Ислочи». Оно планировалось многие годы. Несмотря на тяжелое время, все спонсоры «Ислочи» продолжили оказывать помощь.

Не думаю, что Виталий Жуковский когда-то расстанется с «Ислочью». Особенно, если мы говорим про ближайшее время. Хотелось бы отметить, что мы всегда вместе и выступаем единым коллективом. Виталий Леонидович будет с нами.

Строительство стадиона? Это находится в стадии проектирования. Там совершенно другие финансовые объемы. Планируется создание полноценного стадиона на 5-7 тысяч зрителей. Это будет современный стадион. В эквиваленте, как у «Минска» на Маяковского», – сказал Мельников в «Итогах недели» на «Беларусь 5».

Жуковский говорит об отставке не первый раз: он уже «уходил» из «Ислочи» из-за «договорняка», возможного вылета и унижения от «Немана»

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Теги: Минск
 
 
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Директор «Ислочи» Сергей Мельников рассказал о постройке клубной базы.
 
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