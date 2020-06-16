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Плотников, Иванович и еще девять игроков попали в команду недели по итогам 13-го тура
16.06.2020 18:18 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
АБФФ
В 11 лучших попали:
– вратарь: Максим Плотников (
– защитники: Кирилл Печенин (Динамо Брест), Кирилл Павлючек (Городея), Игорь Кузьменок (Ислочь), Дмитрий Игнатенко (Городея);
– полузащитники: Игорь Стасевич (
– нападающие: Сергей Архипов (Городея), Ион Николэеску (Витебск).
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