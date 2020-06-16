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Плотников, Иванович и еще девять игроков попали в команду недели по итогам 13-го тура

16.06.2020 18:18 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

АБФФ опубликовала команду недели по итогам 13-го тура.

В 11 лучших попали:

– вратарь: Максим Плотников (Динамо Минск);

– защитники: Кирилл Печенин (Динамо Брест), Кирилл Павлючек (Городея), Игорь Кузьменок (Ислочь), Дмитрий Игнатенко (Городея);

– полузащитники: Игорь Стасевич (БАТЭ), Сергей Кисляк (Динамо Брест), Валерий Жуковский (Неман), Игор Иванович (Шахтер);

– нападающие: Сергей Архипов (Городея), Ион Николэеску (Витебск).

Плотников, Иванович и еще девять игроков попали в команду недели по итогам 13-го тура

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Теги: Брест, Витебск
 
 
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