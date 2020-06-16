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Зайцев о стадионе: «Вокруг запланировали инфраструктуру. Например, имитацию тропиков: пляж, морская вода, нагнетатель волн, имитация солнца»

17.06.2020 06:06 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Руководитель брестского «Динамо» Александр Зайцев в «Спорт-кадре» на «Беларусь 5» рассказал о строительстве стадиона.

– Что с вашим стадионом в Бресте?

– Пока не можем землю получить. Нужен достаточно крупный участок земли. Сам по себе стадион окупаем долго. Мы его отобьем. Мы знаем, как работать с аудиторией. Опять же, один Matchday, второй. Все-таки, две команды в Бресте, что хорошо.

Но, с точки зрения финансирующих институтов, надо понимать, что мы будем работать с заемными средствами. Имеем источники. Суммы большие. Своих не хватит. Для финансирующих организаций 12-15 лет, если бы стадион отбивался, не есть предмет для разговора. Никто так надолго не забрасывает. Надо отбиваться в течение 5-7 лет.

Соответственно, вокруг стадиона запланировали инфраструктуру, которая уже является исключительно коммерческой. Например, несколько гостиниц с конференц-залами, торговый мол, имитацию тропиков. То есть пляж, морская вода, нагнетатель волн, имитация солнца. Такого у нас в стране нет. Рядом аквапарк какой-нибудь. Мы бы это отбивали за счет инфраструктуры.

Запланировали еще 5-6 тысячник, но уже крытый. Для проведения там бокса, тенниса. Бокс интереснее футбола, потому что там деньги оборачиваются быстрее.

Конечно, это требует площадей. Минимально 42 гектаров вылезало. Сложно, мы уперлись в одно – в землю, – сказал Зайцев.

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Теги: Брест
 
 
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Руководитель брестского «Динамо» Александр Зайцев в «Спорт-кадре» на «Беларусь 5» рассказал о строительстве стадиона.
 
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