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Давид Тве: «В Минске ботинки стоят 300 рублей. Вроде бы недорого. Но потом вспоминаю, что в Либерии за эти деньги можно жить два месяца»
17.06.2020 09:36 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Полузащитник «Энергетика-БГУ»
«Когда я приехал в Минск, мне показалось, что здесь все очень дешево, то есть ты приходишь в магазин, например, за обувью – хочешь купить ботинки. Они стоят 300 рублей, то есть примерно 130 долларов. И вроде бы это немного, но тут я вспоминаю про Либерию и понимаю, что за эти деньги там можно жить два месяца как минимум», – сказал Тве.
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Давид Тве: «В Минске ботинки стоят 300 рублей. Вроде бы недорого. Но потом вспоминаю, что в Либерии за эти деньги можно жить два месяца»
Полузащитник «Энергетика-БГУ» Давид Тве рассказал в «Спорт-кадре» на «Беларусь 5» рассказал о своей жизни в Беларуси.
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