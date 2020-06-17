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Давид Тве: «В Минске ботинки стоят 300 рублей. Вроде бы недорого. Но потом вспоминаю, что в Либерии за эти деньги можно жить два месяца»

17.06.2020 09:36 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Полузащитник «Энергетика-БГУ» Давид Тве рассказал в «Спорт-кадре» на «Беларусь 5» рассказал о своей жизни в Беларуси.

«Когда я приехал в Минск, мне показалось, что здесь все очень дешево, то есть ты приходишь в магазин, например, за обувью – хочешь купить ботинки. Они стоят 300 рублей, то есть примерно 130 долларов. И вроде бы это немного, но тут я вспоминаю про Либерию и понимаю, что за эти деньги там можно жить два месяца как минимум», – сказал Тве.

Чем живет топовый белорус из молодежного биатлона

 
Теги: Минск
 
 
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Полузащитник «Энергетика-БГУ» Давид Тве рассказал в «Спорт-кадре» на «Беларусь 5» рассказал о своей жизни в Беларуси.
 
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