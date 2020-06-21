Виталий Кутузов: «Если молодой футболист попадет туда, где никому не нужен и им заткнут какую-то пробоину, которая необходима регламентом, то мы ничего не выиграем»

Источник материала: Tribuna.com

Бывший форвард сборной Беларуси Виталий Кутузов поделился мнением о возможных изменениях в регламенте чемпионата.

На ближайшем заседании исполком рассмотрит возможные изменения документа. В частности, предлагается прописать пункты, по которым в матчах высшей лиги на поле должны одновременно находиться не менее шести футболистов с белорусским паспортом (сейчас таковых должно быть минимум пять), а среди этих шести белорусов как минимум один должен быть не старше 21 года.)

– Палка о двух концах. Мы решаем не те задачи, которые нужно решать. Этих футболистов затащить в состав можно, но вопрос нужен ли он там? Будет ли он выпадать? Какую роль он будет выполнять и куда потом денется? Вот на эти все вопросы у меня пока что нет ответа. Отсюда мы имеем ту систему, которая этих футболистов не создает. Они же все потом приходят ко мне. Вы думаете, куда они потом деваются? Все наши дети, которые прошли по всем командам – потом приходят ко мне и просят: «Виталий Владимирович, можно ли что-то с вами сделать? Помогите нашему сыну». И мы вместе выстраиваем какую-то работу. Но как таковая система не дает этому парню возможности стать по-настоящему боевой единицей, с которой будут востребованы белорусские клубы. А чего мы его затащим туда? А что с ним дальше будет? Я не уверен, что будет что-то позитивное.

С одной стороны, молодой парень будет играть, у него будет место. Вопрос – сколько это продержится? На следующий день придет еще один парень. И они будут так исчезать, как и исчезали. Ничего может не поменяться, не изменив по-настоящему работу с молодежью.

– Для того, чтобы в каждом клубе были эти молодые ребята, была эта ротация на случай травм, на случай дисквалификаций, то по подсчетам нужно больше 50-ти таких ребят, готовых выйти в старте. Как считаете, в Беларуси вообще есть такое количество играющей молодежи?

– Однозначно, переход с юношеского футбола во взрослый – это проблемная ниша. Не многие ее проходят. Я бы сказал единицы из всей белорусской массы. Как бы вроде ниша приемлемая, но они не готовы в ее попасть. Они просто не готовы. Не готовы физически, не хватает какого-то опыта. Например, нет той системы, в которой парень проехал весь мир, увидел много турниров. Он поварился, он уверен, он понимает кто он и что он, увидел разных соперников. Он может уже составить свою систему координат. А так он где-то играл за дубль, ездил из Бобруйска до Могилева, больше ничего не видев. А потом высшая лига. Тут уже внимание. И мы видим того молодого человека, для которого этот груз не по силе.

Что помогало нам заиграть в мое время? Система. Это еще система СССР. Так получилось, что мы ее разрушили, а новую не создали. Вот и все. У нас проблемы с выпуском. У нас нечего выпустить. У нас национальная сборная возрастная. Насколько я знаю, самая старая в Европе. У нас у флагмана БАТЭ костяк состоит из ребят старше 30 лет. Конечно, мне бы хотелось видеть ребят 22-23 лет. Полных сил, здоровых, атлетичных и готовых к свершению больших задач. Профессионалов. Я и стараюсь таких ребят делать. Вырастив однажды профессионала – у парня будет шанс. Если не станет профи, то шансов у него нет.

– Клубы, которые строятся на молодежи – , «Рух», «Минск». Получается, что они от этого только выигрывают, потому что там и так есть ребята до 21 года, которые играют.

– А что выиграют? У них как было, так и останется.

– А БАТЭ и придется добавлять.

– Добавят. Они возьмут его из ДЮСШ. У них большие школы у всех команд. Они возьмут – он займет чье-то место. Вопрос в качестве. Мы говорим о какой-то операции, которая делается искусственно и которая не дает качества. Если этот парень попадет в качественную атмосферу, если он талантлив и с ним будут качественно работать – это будет иметь смысл, наверное. Если он попадет туда, где отбывает номер и никому не нужен и им заткнут какую-то пробоину, которая необходима регламентом, то, думаю, в принципе мы ничего не выиграем. Это палка о двух концах.

– Какой-то позитив можно найти?

– Если в какую-то систему внедрить молодого футболиста, то, считаю, что так и должно быть, чтобы эта молодежь заходила туда. Но эта система должна продуктивно с ним работать. Вначале селекция – его нужно отобрать из тысяч, увидеть его талант. Это непростая штука. У нас в это никто, к сожалению, не вкладывает деньги. У нас так: мальчишка где-то заиграл, забил три мяча и значит он в порядке. Зачастую нужно его увидеть раньше. Потому что когда он забивает мячи, то он уже стоит больших денег. Поэтому мониторить его, вести-вести-вести, помогать, преодолевать какие-то трудности в своей карьере, потому что любой спортсмен с ними сталкивается. Это каждодневный и колоссальный труд, работа на максимуме. Отсюда большие риски травм. Его нужно готовить, работать с его телом. Чтобы он нигде и никуда не исчез. И все. Что я и пытаюсь делать.

Надеюсь, что мой комментарий был полезным. Надеюсь, что многие молодые футболисты, услышав меня, поймут, что переезжать мы можем куда угодно. Но это перейти из точки А в точку Б. На самом деле сам человек остается тем же. Нужно себя изменить, – сказал Кутузов в эфире программы «Итоги недели» на «Беларусь 5» .

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