Николай Шпилевский: «Поступали предложения по Чернику из Беларуси? Нет. Но, уверен, спрос на него будет»

Источник материала: Tribuna.com

Агент Сергея Черника Николай Шпилевский рассказал о будущем футболиста. Напомним, что футболист в январе 2020 года перешел в «Иртыш», но уже 30 мая руководство команды провело собрание с игроками и тренерами, на котором объявило, что клуб прекращает существование.

– В последние месяцы игроку поступали предложения из Беларуси?

– Честно говоря, нет. Да и никто не знал, как на самом деле обстояла ситуация с Черником. Сейчас узнают. Впрочем, не думаю, что футболист останется без команды. Я даже в этом не сомневаюсь. Единственное, решение по своей дальнейшей карьере игрок будет принимать сам.

– Насколько велика вероятность того, что Сергей вернется в чемпионат Беларуси ?

– Скажем так: если поступят предложения, будем рассматривать. Но, уверен, спрос на Черника будет, он пригодится любой команде, в Беларуси так тем более.

– Кстати, тренеры «Иртыша» были довольны Черником?

– Команде нужен был результат в чемпионате, Черник был взят для этой цели. И однозначно он был номером один, лидером. Вот только обстоятельства не позволили ему себя проявить в полной мере, – сказал Шпилевский.

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