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Николай Шпилевский: «Поступали предложения по Чернику из Беларуси? Нет. Но, уверен, спрос на него будет»
24.06.2020 12:04 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Агент
– В последние месяцы игроку поступали предложения из Беларуси?
– Честно говоря, нет. Да и никто не знал, как на самом деле обстояла ситуация с Черником. Сейчас узнают. Впрочем, не думаю, что футболист останется без команды. Я даже в этом не сомневаюсь. Единственное, решение по своей дальнейшей карьере игрок будет принимать сам.
– Насколько велика вероятность того, что Сергей вернется в
– Скажем так: если поступят предложения, будем рассматривать. Но, уверен, спрос на Черника будет, он пригодится любой команде, в Беларуси так тем более.
– Кстати, тренеры «Иртыша» были довольны Черником?
– Команде нужен был результат в чемпионате, Черник был взят для этой цели. И однозначно он был номером один, лидером. Вот только обстоятельства не позволили ему себя проявить в полной мере, – сказал
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Николай Шпилевский: «Поступали предложения по Чернику из Беларуси? Нет. Но, уверен, спрос на него будет»
Агент Сергея Черника Николай Шпилевский рассказал о будущем футболиста.
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