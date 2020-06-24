Агент Милевского Панков: «Крым – однозначно Украина. Тут обсуждать нечего»

Источник материала: Tribuna.com

Футбольный агент полузащитника брестского Артема Милевского Александр Панков заявил, что считает временно аннексированный Россией Крым Украиной.

– Недавно Алиев дал большое интервью в России. Ты ругал его за него?

– Нет, за что мне его ругать? Я не хочу ему ставить никаких ограничений. Сейчас очень мало людей говорят честно, открыто и от сердца. Это немножко политическая история. Саша – бывший спортсмен. Он говорит, как чувствует и видит. Это нормально, когда он говорит на темы, которые его держат и давят на него.

Ограничивать его и запрещать, например, ему говорить за Крым – неправильно. Его фишка в том, что он открытый и честный. Иногда он резкий и грубый. Есть лишний мат. Это проявления невоспитанности. Но мы работаем над этим и пытаемся его искоренить, сделать так, чтобы этого мата было меньше.

– С какими пунктами его интервью ты согласен?

– Я помню: он говорил за Крым, что это украинская территория. И еще про президента Российской Федерации, который уделяет много внимания спорту.

– Крым чей?

– Это однозначно Украина . Тут обсуждать нечего, – сказал Панков.

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