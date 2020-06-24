ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Агент Милевского Панков: «Крым – однозначно Украина. Тут обсуждать нечего»

24.06.2020 17:20 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tribuna.com

Футбольный агент полузащитника брестского «Динамо» Артема Милевского Александр Панков заявил, что считает временно аннексированный Россией Крым Украиной.

– Недавно Алиев дал большое интервью в России. Ты ругал его за него? 

– Нет, за что мне его ругать? Я не хочу ему ставить никаких ограничений. Сейчас очень мало людей говорят честно, открыто и от сердца. Это немножко политическая история. Саша – бывший спортсмен. Он говорит, как чувствует и видит. Это нормально, когда он говорит на темы, которые его держат и давят на него.

Ограничивать его и запрещать, например, ему говорить за Крым – неправильно. Его фишка в том, что он открытый и честный. Иногда он резкий и грубый. Есть лишний мат. Это проявления невоспитанности. Но мы работаем над этим и пытаемся его искоренить, сделать так, чтобы этого мата было меньше. 

– С какими пунктами его интервью ты согласен?

– Я помню: он говорил за Крым, что это украинская территория. И еще про президента Российской Федерации, который уделяет много внимания спорту.

Крым чей? 

– Это однозначно Украина. Тут обсуждать нечего, – сказал Панков.

Сумма до 19 тысяч рублей, на любые цели – онлайн-кредит в позитивных гифках из мира спорта

Крутое предложение от букмекера: первая ставка без риска до 150BYN или +300BYN на первый депозит!

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Футбольный агент полузащитника брестского «Динамо» Артема Милевского Александр Панков заявил, что считает временно аннексированный Россией Крым Украиной.
 
Новости дня
Новости спорта
 
Беларусь занимает 20-е место по количеству отечественных тренеров, выступающих за рубежом
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Спорта

Свежие газеты

23.06.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Горецкий вестник
Кировец
24.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кричевская жизнь

Архив (Новости Спорта)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика